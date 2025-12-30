Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुलिस टीम को दो घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट, जिंदा जलाने की धमकी; चार गिरफ्तार

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:43 AM (IST)

    मलपुरा के अजीजपुर गांव में मारपीट के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम को दो घंटे तक बंधक बनाया गया। दारोगा और महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर उन्ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस से मारपीट करने के आरोपित।

    संवाद सूत्र, जागरण-मलपुरा। मारपीट के आरोपितों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को स्वजन ने दो घंटे तक घर में बंधक बनाए रखा। टीम में दारोगा के साथ ही दो महिला दारोगा व एक महिला सिपाही शामिल थी। उनके साथ मारपीट करते हुए जिंदा जलाने की धमकी दी गई। आरोपितों को स्वजन ने घर से भगा दिया। अतिरिक्त पुलिस फोर्स ने पड़ोसी की छत होते हुए घर में प्रवेश करके पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही रिटायर्ड दारोगा सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मारपीट के मामले में दारोगा, दो महिला दारोगा और महिला सिपाही ने दी थी दबिश

    गांव अजीजपुर निवासी दीपक शर्मा ने 26 जुलाई को गांव के ही सोनू आर्य और दीपक आर्य के विरुद्ध मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार दोपहर 2:30 बजे विवेचक दारोगा कपिल शर्मा ने महिला दारोगा अनीता कश्यप व सलोनी चौहान के अलावा महिला आरक्षी साधना यादव के साथ आरोपितों के घर पर दबिश दी। स्वजन ने आरोपितों को छत से रास्ते से भगा दिया। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी भी घर के अंदर घुस गए।

    इस पर स्वजन ने अंदर से घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। आरोप है कि दारोगा कपिल शर्मा, अनीता कश्यप और सलोनी चौहान के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गए। आरोपितों ने पुलिस टीम को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, जिससे वे भयभीत हो गए।

    छत के रास्ते से फोर्स ने घर में घुसकर मुक्त कराया, रिटायर्ड दारोगा सहित चार गिरफ्तार

    दारोगा कपिल शर्मा ने दो घंटे बाद 4:30 बजे किसी तरह सूचना थाने में दी। जानकारी मिलने ही थाने से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। आरोपितों ने दरवाजा नहीं खोला, इस पर पुलिसकर्मियों ने पड़ोसी की छत होते हुए छत के रास्ते से आरोपितों के घर में प्रवेश करके पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया।

    थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि दारोगा कपिल शर्मा की तहरीर पर रविवार रात में सेवानिवृत्त दारोगा श्रीराम आर्य, उनकी बेटियां ममता, सुमन, सीमा और बेटा संजय के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, बंधक बनाने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों में सीमा फरार है, जबकि सेवानिवृत्त दरोगा समेत चार को गिरफ्तार किया गया है।