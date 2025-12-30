सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी यमुना में अवैध बालू खनन, पुलिस ने की कार्रवाई; तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त

संसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी होने के बाद भी यमुना नदी से रेत का खनन किया जा रहा है। अवैध बालू खनन एवं उसके परिवहन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। इस मामले में पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

एसीपी फतेहाबाद अनिल कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष बमरौली कटारा हरीश शर्मा को मंगलवार को मुखबिर ने सूचना दी गई कि समोगर घाट से खनन माफिया अवैध बालू खनन के उद्देश्य से टैक्टर ट्राली लेकर गये है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक आकाशदीप, उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार एवं महिला उपनिरीक्षक कंचन चौधरी को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा।

पुलिस टीम को देखते ही खनन माफिया ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए और बालू से भरी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने तीनों ट्रॉलियों को मौके से जब्त कर लिया। पूरे प्रकरण की जानकारी थानाध्यक्ष द्वारा एसडीएम सदर एवं खनन विभाग को दे दी गई है।