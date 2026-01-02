चांदी व्यापारी से हुई थी लूट, मेहताब बाग में मुठभेड़; गिरफ्तार हुए तीन बदमाश

जागरण संवाददाता, आगरा। क्रिसमस के दिन चांदी व्यापारी से मारपीट कर स्कूटी और स्क्रैप लूटने वाले बदमाश पुलिस के हाथ लग गए हैं। गुरुवार देर रात मेहताब बाग में मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लूटा गया माल भी बरामद हो गया।

थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में 25 दिसंबर को चांदी व्यापारी के साथ मारपीट कर स्कूटी व स्क्रैप लूटने की वारदात में शामिल तीन लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एवं सर्विलांस/एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात महताब बाग के पास घेराबंदी की।