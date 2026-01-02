Language
    चांदी व्यापारी से हुई थी लूट, मेहताब बाग में मुठभेड़; गिरफ्तार हुए तीन बदमाश

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:29 AM (IST)

    क्रिसमस पर आगरा में चांदी व्यापारी से स्कूटी व स्क्रैप लूटने वाले तीन बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। मेहताब बाग में हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों, ...और पढ़ें

    मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, आगरा। क्रिसमस के दिन चांदी व्यापारी से मारपीट कर स्कूटी और स्क्रैप लूटने वाले बदमाश पुलिस के हाथ लग गए हैं। गुरुवार देर रात मेहताब बाग में मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लूटा गया माल भी बरामद हो गया।

    थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में 25 दिसंबर को चांदी व्यापारी के साथ मारपीट कर स्कूटी व स्क्रैप लूटने की वारदात में शामिल तीन लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एवं सर्विलांस/एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात महताब बाग के पास घेराबंदी की।

    इसी दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में बबलू उर्फ बिल्ला यादव और नितिन चौहान के पैर में गोली लगी। जबकि तीसरे अभियुक्त रंजीत प्रजापति को भी मौके से दबोच लिया गया। घायल आरोपियों को अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा व वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। साथ ही 35 किलोग्राम लूटा हुआ चांदी स्क्रैप भी बरामद किया है।