    Deh Vyapar: पेईंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़, लड़की का इंतजार कर रहे थे ग्राहक तभी पड़ गई पुलिस की रेड

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:32 AM (IST)

    Deh Vyapr गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। प्रयागराज के एक एनजीओ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाप-बेटे समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। घर का काम कराने के बहाने कानपुर से लाई गई एक किशोरी को भी छुड़ाया गया। गेस्ट हाउस से 76 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। गेस्ट हाउस मालिक आर्थिक तंगी के कारण देह व्यापार चला रहे थे।

    जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज के श्याम जी पेईंग गेस्ट हाउस में बाप-बेटे देह व्यापार करा रहे थे। प्रयागराज के एक एनजीओ की शिकायत पर शनिवार शाम ताजगंज पुलिस ने एसीपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का पर्दाफाश किया। गेस्ट हाउस से आरोपित बाप-बेटों के साथ ही छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

    घर का काम कराने की बात कहकर कानपुर से लाकर देह व्यापार में धकेली गई किशोरी को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। सभी आरोपितों को रविवार को न्यायालय से जेल भेज दिया गया।

    घर का काम कराने की बात कहकर लाए किशोरी को देह व्यापार में धकेला

    प्रयागराज के फ्रीडम फर्म एनजीओ की सूचना के बाद एनजीओ के सदस्यों के साथ शनिवार शाम साढ़े छह बजे ताजगंज पुलिस ने एसीपी ताज सुरक्षा सैय्यद अरीब अहमद के नेतृत्व में ताजगंज व्यू तिराहे के पास स्थित श्याम जी पेईंग गेस्ट हाउस में दबिश दी।

    गेस्ट हाउस के रिसेप्शन से पुलिस टीम ने मूलरूप से नगला भोला कुंडौल डौकी निवासी व वर्तमान में गुलाब नगर बसई खुर्द ताजगंज में रहने वाले जगदीश बाबू व उनके बेटे मनोज और विनोद के अलावा वाल्मीकि बस्ती न्यू आगरा निवासी अतुल वाल्मीकि, पंकज निवासी गोपालपुरा थाना सदर व अनवर निवासी गालिब नगर रसूलपुर फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया।

    एसीपी के नेतृत्व में ताजगंज पुलिस ने की कार्रवाई, 76 हजार नकदी बरामद

    डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गेस्ट हाउस के कमरे में अनवर एक किशोरी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र निवासी किशोरी को उसका दोस्त अर्जुन अपने साथी सुमित व तान्या के साथ कुछ समय पहले घर में काम कराने के बाहने से लाए और देह व्यापार के लिए गेस्ट हाउस में छोड़ गए थे।

    किशोरी ने जबरन देह व्यापार कराए जाने की बात कही है। किशोरी को अभिरक्षा में लिया गया है, उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। किशाेरी को लाने वाले तीनों आराेपितों की तलाश की जा रही है। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन से पुलिस ने देह व्यापार से कमाए गए 76500 रुपये भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किए गए अतुल वाल्मीकि व पंकज लड़की के आने का इंतजार कर रहे थे।

    फरार आरोपित भेजते थे लड़कियां

    पुलिस के अनुसार फरार आरोपित अर्जुन, सुमित व तान्या देह व्यापार के लिए लड़कियों को भेजते थे। उनके बताए स्थान पर पहुंचकर गिरफ्तार किए गए अनवर, पंकज व अतुल लड़कियों को गेस्ट हाउस तक लाते थे। शनिवार को ग्राहक के रूप में गेस्ट हाउस में मौजूद अनवर, पंकज व अतुल ने लड़कियों को गेस्ट हाउस में कई बार लाने की बात स्वीकार की है।

    चलता नहीं था गेस्ट हाउस तो बना दिया देह व्यापार का अड्डा

    पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए जगदीश बाबू व उनके बेटे मनोज और विनोद गेस्ट हाउस के स्वामी हैं। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस में काम कम चल रहा था। खर्चे व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक आमदनी की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने देह व्यापार का रास्ता चुना। इससे अच्छी कमाई जो जाती थी। ग्राहक से एक हजार से लेकर पांच हजार तक वसूलते थे। युवती को लाने वालों को भी उनका हिस्सा दिया जाता था।