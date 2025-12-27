कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, सुरक्षित यात्रा के लिए आगरा पुलिस की विशेष एडवाइजरी जारी

Language
    By ALI ABBASEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    पुलिस ने सर्दी में धुंध और कोहरे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सुरक्षित यात्रा के लिए कई मह ...और पढ़ें

    कोहरे में गुजरते वाहन। जागरण

    अली अब्बास, आगरा। आगरा पुलिस ने सर्दी में धुंध और घना कोहरा, दृश्यता में कमी और फिसलन जैसी चुनौतियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। जिसे देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षित यातायात को वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वाहन चालकों से सड़क पर चल रही एंबुलेंस को प्राथमिकता देते हुए उसे तुरंत रास्ता देने की अपील की है।

    ये करें

    • अपनी लेन में चले तथा ओवरटेकिंग न करें।
    • वाहन की लाइट लो बीम पर करें।
    • दृश्यता अत्यधिक कम होने की स्थिति में लेन मार्किंग (सफेद पट्टी) के सहारे वाहन चलाएं।
    • फाग लाइट तथा डी-फागर का प्रयोग करें।
    • वाहन मोड़ने से पूर्व दाएं-बाएं इंडिकेटर का समय से प्रयोग करें।
    • व्यवासयिक वाहनों, ट्रैक्टर-ट्राली में मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाएं।
    • आपातकाल की स्थिति में 112 एवं 108 टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क करें।
    • एक वाहन से दूसरे वाहन के मध्य उचित दूरी रखते हुए वाहन चलाएं।
    • वाहन को पार्किंग, चिन्हित स्थल के अतिरिक्त अन्य कहीं पर न रोकें।
    • नींद, थकान एवं नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
    • कोहरे की स्थिति में वाहन का म्यूजिक बंद रखें और मोबाइल का प्रयोग न करें जिससे अन्य वाहनों का हार्न सुनाई दे सके।
    • वाहन के दुर्घटनाग्रस्त या खराब होने की स्थिति में हैजर्ड लाईट (चारो इंडिकेटर) आन कर दें।वं वाहन से सुरक्षित दूरी पर ब्रेक डाउन का चिन्ह स्थापित किया जाए।
    • कोहरे में हार्न का उपयोग करते रहे ताकि आपके वाहन की जानकारी अन्य को हो सके।
    • चलते हुए वाहनों में हैजर्ड लाइट (चारों इंडिकेटर) न चलाएं, जिससे अन्य वाहनों को भ्रम न हो कि वाहन खड़ा है या चल रहा है।
    एसीपी सदर इमरान अहमद का कहना है कि कोहरे में सावधानी बरतें, इमरजेंसी में तत्काल पुलिस सहायत को कॉल करें।

    यातायात पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर


    पर्यटकों के साथ ही लोगों को किसी तरह की समस्या होने पर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 9454457886 जारी किया है। किसी तरह की असुविधा होने पर लोग उक्त नंबर पर काल कर सकते हैं।