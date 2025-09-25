आगरा में ड्यूटी से लापता सिपाही, आपराधिक रिकॉर्ड देख पुलिस हैरान

आगरा कमिश्नरेट में तैनात सिपाही मोनू तालान वीआईपी ड्यूटी के बाद लापता हो गया है। उस पर बरेली हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में दुष्कर्म मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सिपाही के आपराधिक इतिहास को देखकर आश्चर्य जताया है क्योंकि वह सैंया थाने से ड्यूटी के बाद बिना बताए गायब है।

जागरण संवाददाता, आगरा। कमिश्नरेट आगरा में तैनात सिपाही घूम-घूम कर अपराध करता रहा। बरेली, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ में आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सैंया थाने से वीआइपी ड्यूटी करने के बाद सिपाही ने आमद दर्ज नहीं कराई। ड्यूटी पर वापस न लौटने पर उसकी गैरहाजिरी दर्ज है।

बाह के रामपुर चंद्रसैनी निवासी हर्षवर्धन सिंह के अपहरण में जेल भेजा गया मोनू तालान वर्ष 2018 बैच का सिपाही है। आगरा में तैनात सिपाही घूम-घूम कर अपराध करता रहा। उसका आपराधिक इतिहास किसी शातिर अपराधी से कम नहीं है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित सिपाही का आपराधिक इतिहास खंगाला तो उसका आपराधिक इतिहास देखकर अधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए। सिपाही के खिलाफ बरेली के फरीदपुर थाने में इस वर्ष 2025 में मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है।