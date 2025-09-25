Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में ड्यूटी से लापता सिपाही, आपराधिक रिकॉर्ड देख पुलिस हैरान

    By Neelesh Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:23 PM (IST)

    आगरा कमिश्नरेट में तैनात सिपाही मोनू तालान वीआईपी ड्यूटी के बाद लापता हो गया है। उस पर बरेली हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में दुष्कर्म मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सिपाही के आपराधिक इतिहास को देखकर आश्चर्य जताया है क्योंकि वह सैंया थाने से ड्यूटी के बाद बिना बताए गायब है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। कमिश्नरेट आगरा में तैनात सिपाही घूम-घूम कर अपराध करता रहा। बरेली, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ में आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सैंया थाने से वीआइपी ड्यूटी करने के बाद सिपाही ने आमद दर्ज नहीं कराई। ड्यूटी पर वापस न लौटने पर उसकी गैरहाजिरी दर्ज है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाह के रामपुर चंद्रसैनी निवासी हर्षवर्धन सिंह के अपहरण में जेल भेजा गया मोनू तालान वर्ष 2018 बैच का सिपाही है। आगरा में तैनात सिपाही घूम-घूम कर अपराध करता रहा। उसका आपराधिक इतिहास किसी शातिर अपराधी से कम नहीं है।

    गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित सिपाही का आपराधिक इतिहास खंगाला तो उसका आपराधिक इतिहास देखकर अधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए। सिपाही के खिलाफ बरेली के फरीदपुर थाने में इस वर्ष 2025 में मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है।

    हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में वर्ष 2023 में दुष्कर्म व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में बंधक बनाने, बलवा व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा वर्ष 2019 में दर्ज किया हुआ था। इस मुकदमे में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में कार सवार बदमाशों ने युवती से चेन छीनी, धक्का देकर भागे

    आरोपित सिपाही को 16 सितंबर 2025 को सैंया थाने में तैनात किया गया था। थाने में आमद दर्ज कराने के बाद वह तीन दिन के अवकाश पर चला गया। 20 सितंबर की शाम को थाने में आमद दर्ज कराई।

    21 सितंबर को किरावली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में सिपाही ने वीआइपी ड्यूटी की। इसके बाद उनसे थाने में आमद दर्ज नहीं कराई। थाना प्रभारी ने उसकी गैरहाजिरी दर्ज की।