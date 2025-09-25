अब वाट्सएप से करें ताजमहल समेत सभी स्मारकों की टिकट बुकिंग, ASI ने शुरू की सुविधा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने ताजमहल समेत स्मारकों की टिकट बुकिंग अब व्हाट्सएप से शुरू कर दी है। पर्यटक क्यूआर कोड स्कैन करके या हाय संदेश भेजकर टिकट बुक कर सकते हैं। एएसआई ने 8422889057 नंबर और क्यूआर कोड जारी किया है। ऑनलाइन भुगतान के बाद टिकट डाउनलोड किया जा सकेगा। हालाँकि पथकर की व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है जिससे पर्यटकों को अलग से पथकर का टिकट लेना होगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित ताजमहल समेत सभी स्मारकों की टिकट बुकिंग अब वाट्सएप से की जा सकेगी। एएसआइ ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आटोमेटिक रिप्लाई चैटबोट को लांच किया गया है।

इसमें क्यूआर कोड को स्कैन करते ही और वाट्सएप नंबर पर 'हाय' का संदेश भेजते ही आटोमेटिक रिप्लाई चैटबोट के माध्यम से चैट शुरू हो जाएगी। इससे पर्यटक देश के किसी भी कोने में रहकर किसी भी संरक्षित स्मारक व संग्रहालय का टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे। अब तक आनलाइन टिकट की बुकिंग एएसआइ की वेबसाइट से होती है।

एएसआइ ने संरक्षित स्मारकों की वाट्सएप पर टिकट बुकिंग के लिए वाट्सएप नंबर 8422889057 और क्यूआर कोड जारी किया है। वाट्सएप नंबर पर 'हाय' का संदेश भेजते ही आटोमेटिक रिप्लाई चैटबोट से चैट शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर संदेश आएगा कि यह एएसआइ का आधिकारिक आटोमेटिक रिप्लाई चैटबोट है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्मारक, संग्रहालय व गैलरी के निरंतर अन्वेषण को कृपया निम्न में से किसी विकल्प का चयन करें। इसमें टिकट बुकिंग, डाउनलाेड टिकट और अंतिम ट्रांजेक्शन को देखने के विकल्प आएंगे। टिकट बुकिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर एएसआइ का पेज खुलेगा। यहां एएसआइ के किसी सर्किल पर क्लिक कर उसमें आने वाले स्मारकों का टिकट बुक किया जा सकेगा।

इसके लिए आपको नाम, उम्र, राष्ट्रीयता, ईमेल आइडी, फोन नंबर आदि की जानकारी फार्म में भरनी होगी। आनलाइन भुगतान कर टिकट बुक करने के बाद उसे डाउनलोड किया जा सकेगा। एएसआइ के रीजनल डायरेक्टर नोर्थ वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि टिकट बुकिंग को वाट्सएप नंबर जारी करने के साथ ही क्यूआर कोड जारी किया गया है। इसे स्मारकों की टिकट विंडो पर अंकित कराने के साथ ही वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। वैटबोट की खामियों को दूर करने का काम किया जा रहा है।