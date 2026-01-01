नए साल के जश्न में 18 करोड़ की शराब पी गए आगरा में शौकीन, क्लबों से लेकर बार तक रहे गुलजार

जासं, आगरा। वर्ष 2026 के जश्न को मनाने में शराब के शौकीनों ने सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। 72 घंटे में शौकीन 18 करोड़ रुपये की शराब पी गए हैं। सबसे अधिक शराब की बिक्री 31 दिसंबर को साढ़े सात करोड़ रुपये की हुई है। अगर बिक्री की बात की जाए तो अंग्रेजी शराब और बियर को मिलाकर 65 प्रतिशत हुई है। 35 प्रतिशत देशी शराब बिकी है। आबकारी विभाग को 20 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व मिला है।

जिले में 636 दुकानें हैं। 266 कंपोजिट शाप, 338 देशी शराब, सात बार, 24 माडल शाप आठ प्रीमियम रिटेल ब्रांड हैं। वर्ष 2024 में तीन दिनों में 13.60 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। सबसे अधिक 31 दिसंबर और एक जनवरी 2025 को हुई थी। वर्ष 2025 में औसत सवा चार करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शराब की बिक्री हुई है।

30 दिसंबर से शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। एक दिन में साढ़े पांच करोड़ रुपये की शराब बिकी। 31 दिसंबर को शराब की बिक्री साढ़े सात करोड़ रुपये और एक जनवरी को पांच करोड़ रुपये की शराब बिकी है। नए साल के मौके पर शौकीनों के खूब जाम से जाम टकराए।