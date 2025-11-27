Language
    ISBT Agra से नहीं, अब अलीगढ़ रूट के लिए मिलेंगी नए सेटेलाइट स्टेशन से रोडवेज बस; शहर में ट्रैफिक भी होगा कम

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    आगरा के टेढ़ी बगिया के लोगों को अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर जाने के लिए अब रामबाग नहीं जाना होगा। वे फाउंड्री नगर सेटेलाइट बस अड्डे से बस पकड़ सकेंगे, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। यमुना पार की दो लाख से अधिक आबादी को अब यहीं से बस मिलेगी। ISBT पर जाम से भी राहत मिलेगी, और यात्रियों को कम किराया देना होगा। अलीगढ़ रूट की बसें अब यहीं से चलेंगी।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। टेढ़ी बगिया मार्ग पर रहने वाले लोगों को अब अलीगढ़ और मेरठ और सहारनपुर जाने को बस पकड़ने के लिए रामबाग तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वह फाउंड्री नगर सेटेलाइट बस अड्डे से ही बसों को पकड़ सकेंगे।

    इससे लोगों का समय और रुपये दोनों की बचत होगी। वह जाम में नहीं फंसेंगे साथ ही हाईवे पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। फाउंड्री नगर में सेटेलाइट बस अड्डे पर बसों द्वारा सवारियों को उतारना और बैठाना शुरू कर दिया गया है।

    यमुना पार रहने वाली दो लाख से अधिक की आबादी को अभी तक सादाबाद, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुरादाबाद जाने के लिए रामबाग तक आना पड़ता था। लोगों को आटो में धक्के खाने पड़ते थे। साथ ही जाम में भी फंसना पड़ता था।

    इधर, हाईवे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) पर मेट्रो निर्माण के चलते बैरिकेडिंग की गई है। जिससे हाईवे पर रोज जाम की स्थिति रहती है। आइएसबीटी पर एक हजार बसें प्रतिदिन आती हैं।

    यह बसें अबुल उलाह कट, वाटर वर्क्स और रामबाग चौराहे पर खड़े होकर सवारियां बैठाती हैं। जिससे हाईवे पर यातायात अवरुद्ध होता है। बसों का दबाव कम करने के लिए फाउंड्री नगर सेटेलाइट बस अड्डे का निर्माण चल रहा था।

    यहां पर टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र समेत अन्य यात्री सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। हालांकि ढांचागत सुविधाओं जैसे बसों के लिए प्लेटफार्म बनाने का काम अभी किया जा रहा है। मगर, हाईवे पर यातायात का दबाव देखते हुए सेटेलाइट बस अड्डे पर बसों का स्टापेज शुरू हो गया है।

    अलीगढ़ की ओर जाने वाली और वहां से आने वाली बसों द्वारा बस अड्डे पर सवारियों को उतारने और बैठाने लगी हैं। इस रूट पर लगभग 300 बसे चलती हैं। आइएसबीटी की सेेटेलाइट अड्डे से बसों को पकड़ने वालों को 13 से 16 रुपये तक किराया भी कम देना पड़ेगा।फिलहाल यह सभी बसें आइएसबीटी पर भी आ रही हैं।

    क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम बीपी अग्रवाल ने बताया, सादाबाद और अलीगढ़ की ओर से आने-जाने वाली बसों ने सेटेलाइट बस अड्डे पर सवारियों को उतारना और बैठाना शुरू कर दिया है। इससे समय और रुपये दोनों की बचत होगी।

    भविष्य में अलीगढ़ रूट पर चलने वाली सभी बसों को यहां से संचालित करने की योजना है। हालांकि आइएसबीटी से भी बसों का संचालन जारी रहेगा।

