ISBT Agra से नहीं, अब अलीगढ़ रूट के लिए मिलेंगी नए सेटेलाइट स्टेशन से रोडवेज बस; शहर में ट्रैफिक भी होगा कम

जागरण संवाददाता, आगरा। टेढ़ी बगिया मार्ग पर रहने वाले लोगों को अब अलीगढ़ और मेरठ और सहारनपुर जाने को बस पकड़ने के लिए रामबाग तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वह फाउंड्री नगर सेटेलाइट बस अड्डे से ही बसों को पकड़ सकेंगे।

इससे लोगों का समय और रुपये दोनों की बचत होगी। वह जाम में नहीं फंसेंगे साथ ही हाईवे पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। फाउंड्री नगर में सेटेलाइट बस अड्डे पर बसों द्वारा सवारियों को उतारना और बैठाना शुरू कर दिया गया है।

यमुना पार रहने वाली दो लाख से अधिक की आबादी को अभी तक सादाबाद, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुरादाबाद जाने के लिए रामबाग तक आना पड़ता था। लोगों को आटो में धक्के खाने पड़ते थे। साथ ही जाम में भी फंसना पड़ता था।

इधर, हाईवे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) पर मेट्रो निर्माण के चलते बैरिकेडिंग की गई है। जिससे हाईवे पर रोज जाम की स्थिति रहती है। आइएसबीटी पर एक हजार बसें प्रतिदिन आती हैं। यह बसें अबुल उलाह कट, वाटर वर्क्स और रामबाग चौराहे पर खड़े होकर सवारियां बैठाती हैं। जिससे हाईवे पर यातायात अवरुद्ध होता है। बसों का दबाव कम करने के लिए फाउंड्री नगर सेटेलाइट बस अड्डे का निर्माण चल रहा था।

यहां पर टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र समेत अन्य यात्री सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। हालांकि ढांचागत सुविधाओं जैसे बसों के लिए प्लेटफार्म बनाने का काम अभी किया जा रहा है। मगर, हाईवे पर यातायात का दबाव देखते हुए सेटेलाइट बस अड्डे पर बसों का स्टापेज शुरू हो गया है।