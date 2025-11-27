Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं दीप्ति शर्मा, माता-पिता ने कहा- चमक रही है बिटिया

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा पर डब्लूपीएल 2026 में यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई। नीलामी के अंत में यूपी वॉरियर्स को राइट टू मैच का प्रयोग करना पड़ा। दीप्ति के माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी चमक रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और उनके भाई सुमित शर्मा।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दुनियाभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वालीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा पर धन वर्षा हो रही है। अब उन्हें WPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स टीम ने 3.2 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीलामी के अंत में यूपी वॉरियर्स को राइट टू मैच का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं दीप्ति के माता-पिता का कहना है कि उनकी बिटिया चमक रही है।

    डब्लूपीएल 2026 से पहले उन्हें रिलीज करने वाली यूपी वारियर्स को उन्हें इस बार साथ जोड़ने के लिए 3.2 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। डब्लूपीएल इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं, जिन्हें 2023 में आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था।

    दीप्ति शर्मा की बेस प्राइस 50 लाख रुपये थी। शुरुआती कुछ सेकंड तक उनके लिए कोई बोली ही नहीं लगाई। दिल्ली ने 50 लाख बेस प्राइस से शुरुआत की। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वारियर्स में होड़ लग गई।

    दिल्ली कैपिटल्स ने 3.2 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन यूपी ने राइट टू मैच का प्रयोग करते हुए दीप्ति को अपने साथ फिर से जोड़ लिया। दीप्ति के भाई व कोच सुमित शर्मा ने कहा, दीप्ति के खाते में उपलब्धियां बढ़ रही हैं।

    इस बात से माता-पिता के साथ पूरे परिवार को गर्व है। बता दें वर्ल्ड कप जीतने के बाद दीप्ति शर्मा जब आगरा लौटी थीं तो उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। शहर की विभिन्न सड़कों से होते हुए 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया था।

     

    यह भी पढ़ें- UP Warriorz ,WPL Auction 2026 LIVE: दीप्ति शर्मा के बाद यूपी वॉरियर्स ने आशा शोभना को बनाया करोड़पति