अगर हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो ध्यान दें, 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदरों की होगी सीलिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य पूर्ण होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने अब बड़े गृहकर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 50 हजार रुपये से अधिक गृहकर बकाया वाले करदाताओं के विरुद्ध रविवार से विशेष वसूली अभियान चलाया जाएगा। ये सभी बकायेदार लंबे समय से गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं।

नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने समीक्षा बैठक कर सभी राजस्व कर्मियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। अभियान के तहत प्रत्येक राजस्वकर्मी को प्रतिदिन न्यूनतम पांच बड़े बकायेदारों से गृहकर वसूली सुनिश्चित करनी होगी। इनमें से जो भवन स्वामी अपना गृहकर नहीं जमा करेंगे उनकी संपत्ति के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी होंगे। कम से कम दो संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।

नगरायुक्त का कहना है कि निगम की आय में वृद्धि के लिए राजस्व वसूली जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह अभियान पूरी सख्ती के साथ चलाया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी कर अधिकारी श्रद्धा पांडेय के अलावा सभी जोनल अधिकारी मौजूद रहे।