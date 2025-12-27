Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अगर हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो ध्यान दें, 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदरों की होगी सीलिंग

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    आगरा नगर निगम 50 हजार रुपये से अधिक के गृहकर बकायेदारों के खिलाफ रविवार से विशेष वसूली अभियान चलाएगा। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने राजस्व कर्मियों को प ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगरा नगर निगम।

    जागरण संवाददाता, आगरा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य पूर्ण होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने अब बड़े गृहकर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 50 हजार रुपये से अधिक गृहकर बकाया वाले करदाताओं के विरुद्ध रविवार से विशेष वसूली अभियान चलाया जाएगा। ये सभी बकायेदार लंबे समय से गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने समीक्षा बैठक कर सभी राजस्व कर्मियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। अभियान के तहत प्रत्येक राजस्वकर्मी को प्रतिदिन न्यूनतम पांच बड़े बकायेदारों से गृहकर वसूली सुनिश्चित करनी होगी। इनमें से जो भवन स्वामी अपना गृहकर नहीं जमा करेंगे उनकी संपत्ति के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी होंगे। कम से कम दो संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।

    नगरायुक्त का कहना है कि निगम की आय में वृद्धि के लिए राजस्व वसूली जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह अभियान पूरी सख्ती के साथ चलाया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी कर अधिकारी श्रद्धा पांडेय के अलावा सभी जोनल अधिकारी मौजूद रहे।

     

    आनलाइन भुगतान की सुविधा है उपलब्ध

    नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आनलाइन गृहकर भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध है। बकायेदार पोर्टल के माध्यम से अपना बकाया गृहकर जमा कर सकते हैं।

    ये है पोर्टल

    [https://agrapropertytax.com]