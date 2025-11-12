House Tax जमा न करना पड़ा भारी, आगरा नगर निगम ने किए 100 कारोबारियों के कुर्की वारंट जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। गृहकर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। सौ से अधिक कारोबारियों काे कुर्की वारंट जारी कर दिया है। ये सभी वे संपत्ति स्वामी या कारोबारी हैं, जिनको डिमांड नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।

अब इनसे वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम बकाया वसूली के लिए लंबे समय से नोटिस जारी कर रहा है। 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को डिमांड नोटिस जारी किए गए थे। 15 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन संपत्ति स्वामियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सबसे पहले हरिपर्वत जोन के सौ बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी किए जा चुके हैं। 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को ही डिमांड नोटिस भेजे गए थे।