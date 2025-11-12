Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    House Tax जमा न करना पड़ा भारी, आगरा नगर निगम ने किए 100 कारोबारियों के कुर्की वारंट जारी

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    आगरा नगर निगम ने गृहकर जमा न करने वाले 100 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। डिमांड नोटिस के बाद भी भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई है। 50 हजार से अधिक के बकायेदारों को पहले नोटिस दिया गया था। हरि पर्वत जोन में सबसे पहले कुर्की वारंट जारी हुए हैं। संजय प्लेस और ट्रांसपोर्ट नगर के बकायेदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आगरा नगर निगम।

    जागरण संवाददाता, आगरा। गृहकर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। सौ से अधिक कारोबारियों काे कुर्की वारंट जारी कर दिया है। ये सभी वे संपत्ति स्वामी या कारोबारी हैं, जिनको डिमांड नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब इनसे वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम बकाया वसूली के लिए लंबे समय से नोटिस जारी कर रहा है। 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को डिमांड नोटिस जारी किए गए थे।

    15 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन संपत्ति स्वामियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सबसे पहले हरिपर्वत जोन के सौ बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी किए जा चुके हैं। 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को ही डिमांड नोटिस भेजे गए थे।

    नोटिस की अवधि पूरी होने पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद छोटे बकायेदारों से भी वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संजय प्लेस और वहां के कपड़ा मार्केट के ही करीब 500 कारोबारियों को डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

    वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में भी बड़ी संख्या है। दोनों जगह के बड़े बकायेदारों के कुर्की वारंट जारी हुए हैं। अब बकायेदारों को नोटिस अवधि समाप्त होते ही सीधी वसूली और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

    नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

     

    यह भी पढ़ें- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खुरचकर निकाला गया महिला का शव, सिर गायब होने से पहचानना मुश्किल