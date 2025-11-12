आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अज्ञात महिला का शव बरामद, पुलिस जांच जारी
उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोरौरा गांव के पास एक 55 वर्षीय महिला का क्षत-विक्षत शव मिला। शव के अंग सड़क पर बिखरे थे, जिससे पता चलता है कि कई वाहन उसके ऊपर से गुजरे। पुलिस ने वाहन की टक्कर से मौत की आशंका जताई है और महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार, महिला मानसिक रूप से कमजोर थी।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ जाने पर भारी वाहन की लेन पर मंगलवार तड़के तीन बजे कोरौरा गांव के पास 55 वर्षीय महिला का शव क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला।
शरीर के कई अंग अलग-थलग पड़े व कुछ सड़क पर ही चिपके मिले, जिससे शरीर के ऊपर से कई वाहनों के निकलने की बात सामने आई। पेट्रोलिंग कर रहे यूपीडा कर्मियों ने शव देख पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने किसी वाहन की टक्कर लगने से मौत की आशंका जताई है।
यूपीडा की टीम एक्सप्रेसवे पर तड़के तीन बजे गश्त कर रही थी। इसी दौरान कोरौरा गांव के सामने एक्सप्रेसवे पर टीम को एक महिला का शव सड़क पर चिपका दिखा। सिर क्षतिग्रस्त होने से पहचान नहीं हो सकी। महिला का पेट फटने के साथ पैर भी टूटे मिले।
10 कदम दूर तक शरीर के अंग फैले मिले। एसओ शरद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क से खुरचकर शव को निकाला गया। सुबह पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों को बुलाया पर पहचान नहीं हो सकी।
ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि महिला कुछ दिन से गांव के आसपास घूम रही थी। उसके मानसिक मंदित होने की संभावना जताई। महिला गुलाबी रंग का कुर्ता और हरे रंग की सलवार पहने थी। वहीं चर्चा शव फेंके जाने की भी रही।
घटनास्थल के आसपास कैमरे न लगे होने से पुलिस को महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पहचान के लिए पुलिस ने इंटरनेट मीडिया की भी मदद ली।
सहायक सुरक्षा अधिकारी सीपी वर्मा ने बताया कि जहां शव मिला वहां कैमरा नहीं है। प्रभारी निरीक्षक शरद कुमार ने बताया कि महिला मानसिक मंदित लग रही है, किसी वाहन की टक्कर से मौत की आशंका है। पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
