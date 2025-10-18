आगरा में बाजार जा रहे मां-बेटे को सड़क पर गिराकर पीटा, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, आगरा। बाजार से लौट रहे मां-बेटे को बूरानी मस्जिद के पास नामजद लोगों ने घेर लिया और सड़क पर गिराकर पीटा। मामला दो समुदाय का होने के कारण मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बजरंग दल के पदाधिकारी पीड़ित परिवार को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। चेतावनी दी अगर आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शनिवार को बजरंग दल की ओर से ट्रांस यमुना थाने में प्रदर्शन किया जाएगा।

ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में बूरानी मजिस्जद के पास रहने वाले जितेंद्र कुमार का आरोप है कि शुक्रवार रात नौ बजे वह अपनी मां गुड्डी देवी के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। घर के पास में ही रहने वाले कलुआ खां ने अपने बेटे व अन्य लोगों के साथ उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट कर दी।

मां को सड़क पर घसीटते हुए पीटा। इससे दोनों लोग घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए तो हमलावर धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।