आगरा में बाजार जा रहे मां-बेटे को सड़क पर गिराकर पीटा, जांच में जुटी पुलिस
आगरा में बूरानी मस्जिद के पास बाजार से लौट रहे मां-बेटे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। बजरंग दल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहासुनी के बाद मारपीट की बात सामने आई है।
जागरण संवाददाता, आगरा। बाजार से लौट रहे मां-बेटे को बूरानी मस्जिद के पास नामजद लोगों ने घेर लिया और सड़क पर गिराकर पीटा। मामला दो समुदाय का होने के कारण मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बजरंग दल के पदाधिकारी पीड़ित परिवार को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। चेतावनी दी अगर आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शनिवार को बजरंग दल की ओर से ट्रांस यमुना थाने में प्रदर्शन किया जाएगा।
ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में बूरानी मजिस्जद के पास रहने वाले जितेंद्र कुमार का आरोप है कि शुक्रवार रात नौ बजे वह अपनी मां गुड्डी देवी के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। घर के पास में ही रहने वाले कलुआ खां ने अपने बेटे व अन्य लोगों के साथ उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट कर दी।
मां को सड़क पर घसीटते हुए पीटा। इससे दोनों लोग घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए तो हमलावर धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
बजरंग दल के जिला संयोजक अनिल कुमार शर्मा व अन्य पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए घायलों का मेडिकल कराया।
अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि अगर पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करती है तो शनिवार यानी आज ट्रांस यमुना थाने में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। थानाध्यक्ष ट्रांस यमुना रोहित कुमार ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया गया है।
दोनों व्यक्ति पास में ही स्थित ठेके पर शराब पी रहे थे। यहां पर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूचना पर परिवार के लोग पहुंचे तो उनके बीच भी मारपीट हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
