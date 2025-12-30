ट्रायल पर निकली Agra Metro, बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक अंडरग्राउंड चली बहुत धीमी गति से
Agra Metro का पहला भूमिगत परीक्षण मंगलवार शाम को बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक पाँच किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किया गया। यूपीएमआरसी की टीम ने अधिकतम पाँच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। पुराने बसे शहर और घनी आबादी के बीच बनाए गए अंडरग्राउंड ट्रैक पर आगरा मेट्रो का पहला परीक्षण मंगलवार शाम को किया गया। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने शाम सात बजे बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक ट्रायल किया। पांच किमी लंबे ट्रैक में मेट्रो अधिकतम पांच किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी और आइएसबीटी तक पहुंचने में 30 मिनट लगे।
अप लाइन में होने वाला यह परीक्षण दो माह तक चलेगा। परीक्षण के बाद आधा दर्जन टीमें ट्रैक, सिग्नल सहित अन्य की जांच करेंगी। इस ट्रैक पर किए गए पहले ट्रायल के दौरान यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने कोच में बैठकर यात्रा की और इंजीनियरों से संवाद किया। मेट्रो का पहला कारिडोर टीडीआइ माल फतेहाबाद से सिकंदरा तिराहा तक 14 किमी लंबा है।
डेढ़ साल पूर्व छह किमी लंबा प्राथमिक सेक्शन चालू हुआ था। यह टीडीआइ माल से बिजलीघर चौराहा तक है। इसमें तीन एलीवेटेड और तीन भूमिगत स्टेशन हैं। बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक पांच किमी लंबा ट्रैक बन चुका है। इसमें चार भूमिगत और एक एलीवेटेड ट्रैक है। आइएसबीटी स्टेशन का कार्य अंतिम चरण है।
इससे पहले सोमवार को यूपीएमआरसी की टीम की अहम बैठक हुई। इसमें लखनऊ के अधिकारियों ने भी भाग लिया। ट्रायल पूरे हो जाने के बाद जब ये ट्रैक चालू होगा तो इस पर मेट्रो की गति को बढ़ाकर 90 किमी प्रति घंटा तक किया जाएगा।
