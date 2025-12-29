Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शहर के बीचों-बीच होगा ट्रायल, बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक दौड़ेगी आगरा मेट्रो

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    यूपीएमआरसी मंगलवार को आगरा में बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक मेट्रो का परीक्षण शुरू कर रहा है। यह पांच किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिस पर मेट्रो शुरुआत मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगरा मेट्रो।

    जासं, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम मंगलवार को बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक मेट्रो का परीक्षण करने जा रही है। पांच किमी लंबे ट्रैक में मेट्रो पांच से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। अप लाइन में होने वाला यह परीक्षण दो माह तक चलेगा। परीक्षण के बाद आधा दर्जन टीमें ट्रैक, सिग्नल सहित अन्य की जांच करेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेट्रो का पहला कारिडोर टीडीआइ माल फतेहाबाद से सिकंदरा तिराहा तक 14 किमी लंबा है। डेढ़ साल पूर्व छह किमी लंबा प्राथमिक सेक्शन चालू हुआ था। यह टीडीआइ माल से बिजलीघर चौराहा तक है। इसमें तीन एलीवेटेड और तीन भूमिगत स्टेशन हैं। बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक पांच किमी लंबा ट्रैक बन चुका है। इसमें चार भूमिगत और एक एलीवेटेड ट्रैक है।

    आइएसबीटी स्टेशन का कार्य अंतिम चरण है। सोमवार को यूपीएमआरसी की टीम की अहम बैठक हुई। इसमें लखनऊ के अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में तय हुआ कि मंगलवार सुबह बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक मेट्रो का परीक्षण किया जाएगा। शुरुआत में मेट्रो पांच किमी प्रति घंटा से दौड़ेगी फिर इसकी गति को बढ़ाकर 90 किमी प्रति घंटा किया जाएगा।