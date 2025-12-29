शहर के बीचों-बीच होगा ट्रायल, बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक दौड़ेगी आगरा मेट्रो

जासं, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम मंगलवार को बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक मेट्रो का परीक्षण करने जा रही है। पांच किमी लंबे ट्रैक में मेट्रो पांच से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। अप लाइन में होने वाला यह परीक्षण दो माह तक चलेगा। परीक्षण के बाद आधा दर्जन टीमें ट्रैक, सिग्नल सहित अन्य की जांच करेंगी।

मेट्रो का पहला कारिडोर टीडीआइ माल फतेहाबाद से सिकंदरा तिराहा तक 14 किमी लंबा है। डेढ़ साल पूर्व छह किमी लंबा प्राथमिक सेक्शन चालू हुआ था। यह टीडीआइ माल से बिजलीघर चौराहा तक है। इसमें तीन एलीवेटेड और तीन भूमिगत स्टेशन हैं। बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक पांच किमी लंबा ट्रैक बन चुका है। इसमें चार भूमिगत और एक एलीवेटेड ट्रैक है।