आगरा मेट्रो का डाउनलाइन पर जनवरी में होगा परीक्षण, मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक दौड़ेगी डेमो ट्रेन
आगरा मेट्रो की मनकामेश्वर स्टेशन से आईएसबीटी स्टेशन तक डाउनलाइन पर इसी महीने जनवरी में परीक्षण शुरू होगा। यूपीएमआरसी की टीम तैयारी में जुटी है, पहले ड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। बिजलीघर चौराहा स्थित मनकामेश्वर स्टेशन से आइएसबीटी स्टेशन तक डाउन लाइन में इसी महीने जनवरी में मेट्रो का परीक्षण होने जा रहा है।
उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले डेमो ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद मेट्रो का संचालन होगा। वहीं अप लाइन में हर दिन मेट्रो का परीक्षण हो रहा है। मेट्रो चलने के बाद छह सदस्यीय कमेटी द्वारा ट्रैक, सिग्नल सहित अन्य की जांच की जाएगी। यह परीक्षण दो माह तक चलेंगे।
टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक 14 किमी लंबा मेट्रो का पहला कारिडोर बन रहा है। इसमें 13 स्टेशन बनेंगे। डेढ़ साल पूर्व छह स्टेशनों का संचालन शुरू हो चुका है। पांच स्टेशन बनकर तैयार हैं। बाकी दो स्टेशनों पर कार्य चल रहा है। अप्रैल तक यह भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मनकामेश्वर स्टेशन से आइएसबीटी स्टेशन के मध्य इसी सप्ताह अप लाइन में मेट्रो का परीक्षण शुरू हुआ है।
अब डाउन लाइन की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को यूपीएमआरसी के अधिकारियों की बैठक मेट्रो डिपो में हुई। एक अधिकारी ने बताया कि टनल और एलीवेटेड ट्रैक तैयार हो चुका है। 200 मीटर में पटर बिछना बाकी रह गया है। बिजली की लाइन भी तेजी से बिछाई जा रही है। यह कार्य इसी माह तक पूरा होगा। डाउन लाइन में सबसे पहले एक मेट्रो से परीक्षण शुरू होगा।
गर्डर रखने के पांच दिन बाद हटेगी बैरीकेडिंग
एमजी रोड पर गर्डर रखने का कार्य तेजी से चल रहा है। गर्डर रखने के पांच दिन बाद बैरीकेडिंग को हटाया जा रहा है। कुछ यही हाल नेशनल हाईवे-19 स्थित गुरु का ताल कट से सिकंदरा तिराहा के मध्य किया जा रहा है। संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क यूपीएमआरसी पंचानन मिश्र ने बताया कि यमुना नदी पर तेजी से पुल का निर्माण चल रहा है। यह कार्य 200 करोड़ रुपये से हो रहा है।
