    आगरा मेट्रो का ट्रायल अब हर दो दिन के अंतराल पर, आधे शहर में नीचे से गुजरेगी ट्रेन

    By Yashpal Singh Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    आगरा मेट्रो का परीक्षण मनकामेश्वर स्टेशन से आइएसबीटी स्टेशन तक अब हर दो दिन के अंतराल पर होगा। यह प्रक्रिया तीन सप्ताह तक चलेगी, जिसके बाद प्रतिदिन 5 ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगरा मेट्रो।

    जासं, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम बिजलीघर चौराहा स्थित मनकामेश्वर स्टेशन से आइएसबीटी स्टेशन तक हर दिन मेट्रो का परीक्षण नहीं होगा बल्कि दो दिन के अंतराल में होगा। तीन सप्ताह तक मेट्रो का परीक्षण इसी तरीके से चलेगा। इसके बाद हर दिन पांच से 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से परीक्षण किया जाएगा। बुधवार को यूपीएमआरसी की टीम ने छह किमी लंबे ट्रैक की जांच की।

    यूपीएमआरसी ने मंगलवार से मनकामेश्वर से आइएसबीटी स्टेशन तक परीक्षण शुरू किया है। पहले दिन मेट्रो ने एक ही फेरा लगाया। बुधवार को मेट्रो का परीक्षण नहीं हुआ। परीक्षण के बाद ट्रैक, सिग्नल, बिजली सहित अन्य की जांच की गई। छह किमी लंबे ट्रैक में चार भूमिगत और एक एलीवेटेड स्टेशन हैं।

    अप लाइन में मेट्रो का परीक्षण दो माह तक होगा। यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से डाउन लाइन में मेट्रो का परीक्षण शुरू होगा।