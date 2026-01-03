नए डिपो से होगा Agra Metro के दूसरे काॅरिडोर पर परीक्षण, 100 करोड़ रुपये की लागत आ रही है

जासं, आगरा। मेट्रो के पहले काॅरिडोर में परीक्षण कमिश्नरी डिपो से हो रहा है। दूसरे कारिडोर में परीक्षण न्यू डिपो से होगा। एएसआइ कार्यालय के पीछे न्यू डिपो तेजी से बन रहा है। अवंतीबाई चौराहा से माल रोड होते हुए न्यू डिपो तक लाइन बिछ चुकी है। पटरी और बिजली की लाइन बिछना बाकी रह गया है। पांच माह में सभी कार्य होंगे।

मेट्रो का दूसरा काॅरिडोर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किमी लंबा है। इसमें 14 स्टेशन बनेंगे। यह काॅरिडोर एमजी रोड से नेशनल हाईवे होते हुए बन रहा है। एएसआइ कार्यालय के पीछे साढ़े चार हेक्टेयर में न्यू डिपो बनाया जा रहा है। इसके लिए अलग से मेट्रो की लाइन बिछ रही है। माल रोड पर गर्डर रखने का कार्य पूरा हो गया है।

न्यू डिपो को कमिश्नरी डिपो से भी जोड़ा जाएगा। इससे मेट्रो का आसानी से आवागमन हो सकेगा। संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि न्यू डिपो 100 करोड़ रुपये से बन रहा है। कमिश्नरी डिपो के मुकाबले यह छोटा होगा। यहां पर सिर्फ मेट्रो खड़ी होंगी। कमिश्नरी डिपो में मेट्रो की मरम्मत से लेकर धुलाई होगी।

मेट्रो के संचालन में कोई परेशानी न आए, इसी के चलते न्यू डिपो बनाया गया है। सुल्तानपुरा रोड और एमजी रोड पर मेट्रो ट्रैक बनने के बाद मार्च से परीक्षण शुरू होंगे। अप और डाउन लाइन पर परीक्षण एक साथ होंगे।