    MG Road पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, Agra Metro कुछ हिस्सों से हटाने लगी बैरिकेडिंग

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:55 AM (IST)

    एमजी रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए आगरा मेट्रो ने उन जगहों से बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया है जहाँ मेट्रो ट्रैक बन चुका है। सुभाष पार्क के साम ...और पढ़ें

    सुभाष पार्क के सामने एमजी रोड से मेट्रो की बैरिकेडिंग हटा दी गई है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। एमजी रोड पर जाम की समस्या को देखते हुए जिन जगहों पर मेट्रो ट्रैक बन गया है। वहां से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू हो गया है। सुभाष पार्क के सामने से बैरीकेडिंग हट गई है।

    जल्द ही कई और भी क्षेत्रों से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू होगा। वहीं माॅल रोड पर से पहले ही बैरीकेडिंग हटाई जा रही है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा है। दूसरा कारिडोर एमजी रोड से होकर बन रहा है।

    साढ़े पांच किमी लंबी रोड पर उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम कार्य कर रही है। हर दिन सुबह और शाम को जाम लगता है। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने रोड पर जिन जगहों पर ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

    उन जगहों से बैरीकेडिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले सुभाष पार्क के सामने, डीएम कोठी के पास सहित अन्य क्षेत्रों से बैरीकेडिंग हट गई है।

    संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि जल्द ही नेशनल हाईवे-19 स्थित आइएसबीटी के सामने से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू होगा। जल्द ही कामायनी हास्पिटल के पास से भी बैरीकेडिंग हटेगी।

