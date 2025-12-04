MG Road पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, Agra Metro कुछ हिस्सों से हटाने लगी बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। एमजी रोड पर जाम की समस्या को देखते हुए जिन जगहों पर मेट्रो ट्रैक बन गया है। वहां से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू हो गया है। सुभाष पार्क के सामने से बैरीकेडिंग हट गई है। जल्द ही कई और भी क्षेत्रों से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू होगा। वहीं माॅल रोड पर से पहले ही बैरीकेडिंग हटाई जा रही है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा है। दूसरा कारिडोर एमजी रोड से होकर बन रहा है।

