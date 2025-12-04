MG Road पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, Agra Metro कुछ हिस्सों से हटाने लगी बैरिकेडिंग
एमजी रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए आगरा मेट्रो ने उन जगहों से बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया है जहाँ मेट्रो ट्रैक बन चुका है। सुभाष पार्क के साम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। एमजी रोड पर जाम की समस्या को देखते हुए जिन जगहों पर मेट्रो ट्रैक बन गया है। वहां से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू हो गया है। सुभाष पार्क के सामने से बैरीकेडिंग हट गई है।
जल्द ही कई और भी क्षेत्रों से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू होगा। वहीं माॅल रोड पर से पहले ही बैरीकेडिंग हटाई जा रही है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा है। दूसरा कारिडोर एमजी रोड से होकर बन रहा है।
साढ़े पांच किमी लंबी रोड पर उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम कार्य कर रही है। हर दिन सुबह और शाम को जाम लगता है। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने रोड पर जिन जगहों पर ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।
उन जगहों से बैरीकेडिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले सुभाष पार्क के सामने, डीएम कोठी के पास सहित अन्य क्षेत्रों से बैरीकेडिंग हट गई है।
संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि जल्द ही नेशनल हाईवे-19 स्थित आइएसबीटी के सामने से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू होगा। जल्द ही कामायनी हास्पिटल के पास से भी बैरीकेडिंग हटेगी।
यह भी पढ़ें- अब एक रुपये के परमिट पर बना सकेंगे 100 वर्ग मीटर तक का मकान, ADA जल्द देगा ये सुविधा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।