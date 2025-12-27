आगरा मेट्रो की खोदाई में गिरी मिट्टी की ढाय, राॅड लगने से मजदूर की मृत्यु

जासं, आगरा। मेट्रो के दूसरे कारिडोर के एलीवेटेड ट्रैक की खोदाई के दौरान हादसा हो गया। पाइलिंग के लिए खोदे गए साढ़े चार फीट गहरे गड्ढे में मजदूर गिर पड़ा। किसी तरीके से बाहर निकला और अचानक भागने का प्रयास किया। इससे सिर के दाहिने हिस्से में राड लग गई। एंबुलेंस से उसे निजी अस्पताल ले जाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालत को देखते हुए डाक्टरों ने एसएन इमरजेंसी के लिए रेफर कर दिया जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं मजदूर की मौत से नाराज स्वजन ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एलएंडटी कंपनी से मुआवजा की मांग की है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किमी लंबा एलीवेटेड ट्रैक बन रहा है। यह कार्य एलएंडटी कंपनी करा रही है। 14 स्टेशनों का निर्माण होगा। रामबाग के पास पाइलिंग का कार्य चल रहा है। इसके लिए साढ़े चार फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। गुरुवार दोपहर 12 बजे खोदाई का कार्य चल रहा था। सहवाजपुर विजयगढ़ के फिरोज (29 वर्ष) गड्ढा के समीप कार्य कर रहा था। अचानक उसका पैर गड्ढा में चला गया और वह गिर पड़ा।

गड्ढे से बाहर आया और दौड़ने का प्रयास किया। तभी सिर के दाहिने तरफ राड लग गई। फिरोज के बड़े भाई शमशेर खां और नसरुद्दीन भी मेट्रो में मजदूर हैं। छह माह से कार्य कर रहे हैं। घटना को देखते हुए कार्य को रोक दिया गया। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन की टीम मजदूर को लेकर पहले निजी अस्पताल गई। हालत बिगड़ने पर उसे एसएन इमरजेंसी के लिए रेफर कर दिया गया जहां उसकी मौत हो गई।

बड़े भाई शमशेर का आरोप है कि फिरोज ने काम देख रहे इंजीनियर को खतरे के बारे में बताया था। मगर, इंजीनियर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण फिरोज की जान गई। मृतक अपने पांच भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार में पत्नी शमरीन, बेटा साहिल और तीन बेटियां हैं।