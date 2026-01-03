Language
    वाईफाई लगवाने के लिए फोन पर बताया OTP, साइबर ठगों ने खाते से उड़ा दिए 39 हजार

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:00 PM (IST)

    आगरा के रामवीर सिंह ने वाईफाई लगवाने के लिए ऑनलाइन नंबर खोजा। एक ठग ने कंपनी का कर्मचारी बनकर उनसे ओटीपी पूछा और उनके खाते से 39,000 रुपये निकाल लिए। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। वाईफाई लगवाने के लिए इंटरनेट पर कंपनी का मोबाइल नंबर सर्च किया। एक नंबर पर काॅल की, इसके बाद ओटीपी पूछकर खाते से 39 हजार रुपये ठग ने निकाल लिए। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    बिचपुरी रोड भगवती विहार कालोनी निवासी रामवीर सिंह ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि 24 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे वाईफाई लगवाने के लिए कंपनी का नंबर इंटरनेट से निकाला। फोन किया, लेकिन काॅल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद काॅल आई और कंपनी का कर्मचारी बताकर वाट्सएप पर एक नंबर भेजा।

    वाट्सएप पर भेजे गए नंबर पर करने पर बुकिंग के नाम पर पहले पांच रुपये डालने के लिए कहा। वाईफाई बुक कराने के लिए ओटीपी को मांगा। पीड़ित का कहना है कि कुछ समय बाद उन्होंने खाते का बैलेंस चेक किया तब 39 हजार रुपये की ठगी होने की जानकारी हुई। पीड़ित का कहना है कि उस नंबर पर दोबारा काॅल की तो बताया गया कि बैलेंस दोबारा चेक करें।

    दोबारा बैलेंस चेक करने पर पांच सौ रुपये फिर कट गए। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।