आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तैनात पीआरवी ही ले रही थी सुविधा शुल्क, शिकायत हुई तो लौटाने पड़ गए 1500 रुपये

संसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तैनात पीआरवी 3152 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक से 1500 रुपये सुविधा शुल्क वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। चालक की शिकायत के बाद अधिकारियों के निर्देश पर पीआरवी कर्मियों ने वसूले गए रुपये वापस लौटा दिए।

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब पौने नौ बजे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में एक इंजन रखकर आगरा से लखनऊ की ओर जा रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा संख्या 21 के पास पीआरवी 3152 के कर्मियों ने ट्रैक्टर चालक को रोक लिया और कथित रूप से उससे 1500 रुपये की मांग की। मजबूरी में चालक ने रुपये दे दिए।

इसके बाद ट्रैक्टर चालक ने मामले की शिकायत यूपीडा, पुलिस आयुक्त और डीसीपी से मोबाइल फोन के माध्यम से की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पीआरवी कर्मियों ने ट्रैक्टर चालक को उसके 1500 रुपये वापस कर दिए।

इस पूरे मामले को लेकर यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी सुधीश शुक्ला ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली इंजन चालू रखकर एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी। पीआरवी 3152 पर ट्रैक्टर चालक से रुपये वसूलने का आरोप सामने आया था। चालक द्वारा पुलिस अधिकारियों को फोन पर शिकायत करने के बाद पीआरवी कर्मियों ने पैसे वापस लौटा दिए।