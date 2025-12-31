सोने-चांदी की तेजी से कर्ज में डूबा सर्राफा कारोबारी, शहर से बाहर होटल में छिपा था, पुलिस ने ढूंढ़कर परिवार को सौंपा
आगरा के सर्राफा व्यवसायी अंकित अग्रवाल, जो 28 दिसंबर से लापता थे, नववर्ष पर एत्मादपुर के एक होटल में पुलिस चेकिंग के दौरान मिले। सोने-चांदी के भावों म ...और पढ़ें
संसू, जागरण-एत्मादपुर (आगरा)। नववर्ष पर अधिकारियों के निर्देश पर कस्बे के होटलों में पुलिस चैकिंग के दौरान आगरा से गुमशुदा एक सर्राफा व्यवसायी मिला, व्यवसाय की पत्नी ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। उसे पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सोने-चांदी के भावों में लगातार तेज उतार चढ़ाव के चलते कारोबारी कर्ज में डूब गया था। तगादेदारों से बचने के लिए होटल में छिपा था।
इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की रात चेकिंग के दौरान कस्बा के देवाश पर्ल होटल में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम अंकित अग्रवाल निवासी लेन गौशाला, पथवारी बेलनगंज आगरा बताया। उसके दोनों फोन बंद मिलने पर संदेह हुआ तो फोन चार्ज कराकर उसकी पत्नी से बात की गई। पत्नी ने बताया कि उनके पति 28 दिसम्बर से लापता हैं।
जिनकी गुमशुदी थाना कोतवाली में दर्ज है। पुलिस को स्वजनों ने बताया कि अंकित अग्रवाल सर्राफ का व्यवसाय करते हैं, उन पर कर्जा होने पर उधारी मांगने वालों से बचने के लिए यहां छिप गया होगा। जिसके बाद परिजन थाने पहुंच गए, जहां अंकित को उनके सुपुर्द कर दिया गया।
