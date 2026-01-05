Language
    6.75 करोड़ की ज्वेलरी लेते गए उधार, सराफा कारोबारी को देते रहे झूठा भरोसा, अब रकम कर गए डकार

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:31 PM (IST)

    आगरा में एक सराफा कारोबारी से 6.75 करोड़ रुपये के जेवर उधार लेकर ठगी की गई। गौरव पोद्दार ने अपनी पत्नी के माध्यम से पिंकी झा और उसके परिवार को 11.58 क ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जासं, आगरा। सराफा कारोबारी से बिक्री के लिए जेवर उधार लेकर 6.75 करोड़ रुपये की ठगी की गई। रुपये मांगने पर गाली-गलौज के साथ धक्का मुक्की की गई। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। कारोबारी व उनका परिवार डरा हुआ है। पीड़ित ने एक ही परिवार के पांच लोगों सहित साल के खिलाफ कमला नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    कमला नगर की मधुवन सोसाइटी गौरव पोद्दार ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि उनकी पत्नी संगीता के नाम से शिव शक्ति ट्रेडर्स मोती कटरा में सोने-चांदी की दुकान है। पत्नी के पिंकी झा निवासी वीएस टावर ईंट मंडी सिकंदरा से दोस्ती है। पिंकी, उसकी ननद कंचन झा, मां उमा रानी व्यापार के लिए जेवर उधार देने के लिए कहा।

    पत्नी के कहने पर व्यापारी रोहित कुमार झा की किनारी बाजार स्थित फर्म एए एंटरप्राइजेज को 17 अक्टूबर को 11.58 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के जेवर उधार दिए। 6.75 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। पिंकी झा व उनकी सास उमा रानी व ननद कंचन झा ने एक प्लाट का बैनामा शिकायतकर्ता के नाम करने के लिए कहा।

    प्लाट का एग्रीमेंट करने की कहने पर उमा रानी, बेटे रोहित झा, मोहित झा, पिंकी झा, कंचन झा ने धमकाया। 31 अक्टूबर को रुपये मांगने पर उक्त आरोपितों के अलावा कर्मचारी जगन चौधरी निवासी अरतौनी व अनुभव गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की व जान से मारने की धमकी दी। एसीपी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि दोनों पक्षों में लेनदेन का विवाद है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।