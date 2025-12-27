Language
    भारतीय नौसेना जवान का निधन, दो महीने पहले ही हुई थी शादी; गांव में किया गया सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

    By Mohit Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    भारतीय नौसेना के जवान अभिषेक कुमार का मुंबई में आकस्मिक निधन हो गया। वे आगरा के मलपुरा स्थित गामरी गांव के निवासी थे। शुक्रवार को हुई मृत्यु के बाद शन ...और पढ़ें

    संसू, जागरण-अकोला (आगरा)। थाना मलपुरा के गांव गामरी निवासी भारतीय नौसेना के जवान 28 वर्षीय अभिषेक कुमार पुत्र लाखन सिंह की शुक्रवार को मुंबई में आकस्मिक मृत्यु हो गई। अभिषेक कुमार अप्रैल 2020 में भारतीय नौसेना में भर्ती हुए थे। वह मुंबई के कोलाबा में भारतीय नौसेना में लांग वन के पद पर तैनात थे।

    शनिवार शाम तीन बजे अभिषेक कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर कंपनी के जवान गांव में स्थित आवास पर पहुंचे। सैन्य वाहन से पार्थिव शरीर उतारते ही अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जवान की एक झलक पाने के लिए क्षेत्रीय लोगों के साथ सैंकड़ों महिलाएं भी आईं। शाम छह बजे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

    सैनिक के पार्थिव शरीर का ताबूत खोलते ही कोहराम मच गया। पत्नी रेनू, पिता लाखन सिंह, बहन स्नेहा और सोनम और मां सुनीता देवी सहित पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल था। चचेरे भाई सचिन ने मुखाग्नि दी।

     

    दो महीने पहले हुई थी शादी

    अभिषेक कुमार की शादी बीती एक नवंबर को थाना कागारौल क्षेत्र के गांव बीसलपुर निवासी अमर सिंह की 22 वर्षीय पुत्री रेनू उर्फ भावना के साथ हुई थी। पति के निधन की सूचना मिलते ही पत्नी रेनू का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वह बार-बार बेहोश हो जा रही थी। परिजनों ने किसी तरह संभाला। शादी को अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए थे। हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह से नहीं उतरी थी कि सुहाग उजड़ गया।