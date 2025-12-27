भारतीय नौसेना जवान का निधन, दो महीने पहले ही हुई थी शादी; गांव में किया गया सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

संसू, जागरण-अकोला (आगरा)। थाना मलपुरा के गांव गामरी निवासी भारतीय नौसेना के जवान 28 वर्षीय अभिषेक कुमार पुत्र लाखन सिंह की शुक्रवार को मुंबई में आकस्मिक मृत्यु हो गई। अभिषेक कुमार अप्रैल 2020 में भारतीय नौसेना में भर्ती हुए थे। वह मुंबई के कोलाबा में भारतीय नौसेना में लांग वन के पद पर तैनात थे।

शनिवार शाम तीन बजे अभिषेक कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर कंपनी के जवान गांव में स्थित आवास पर पहुंचे। सैन्य वाहन से पार्थिव शरीर उतारते ही अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जवान की एक झलक पाने के लिए क्षेत्रीय लोगों के साथ सैंकड़ों महिलाएं भी आईं। शाम छह बजे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।