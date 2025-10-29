आगरा में देह व्यापार को लेकर पुलिस ने होटल में मारा छापा, डर से छुपी युवती पहली मंजिल से गिरी
आगरा में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा, जहाँ देह व्यापार की सूचना मिली थी। डर के मारे एक युवती डक्ट में छिप गई और नीचे गिरकर घायल हो गई। पुलिस ने होटल संचालक सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि रजिस्टर में युवक-युवती की एंट्री नहीं थी। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमरे में जन्मदिन की सजावट मिली है।
जागरण संवाददाता, आगरा। होटल में देह व्यापार की सूचनापर मंगलवार दोपहर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस से बचने के लिए युवती पहली मंजिल की डक्ट में छुप गई। डक्ट की प्लाई टूटने से युवती पहली मंजिल से नीचे आ गिरी। युवती के गिरते ही पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। युवती के शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। अफरातफरी के बीच युवती के साथ ठहरा उसका दोस्त भाग निकला।
होटल के रजिस्टर में दोनों की एंट्री न होने पर होटल संचालक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक होटल में देह व्यापार चल रहा है। कमरा नंबर चार में युवक-युवती ठहरे हैं।
पुलिस ने दरवाजा खोलने को कहा। इसी बीच युवती के छत से नीचे गिरने की जानकारी मिली। पुलिस नीचे पहुंची तो युवती गंभीर रूप से घायल थी। बताया गया है कि युवती डर के कारण कमरे के बाथरूम से निकलकर डक्ट में छुपी थी। डक्ट की प्लाई टूटने पर वह नीचे गिर गई।
एसीपी हरी पर्वत अक्षय महाडिक मौके पर पहुंचे और जांच की। होटल में लगे कुछ कैमरे भी बंद थे और रजिस्टर में युवक-युवती की एंट्री भी नहीं थी। जिस कमरे में युवती अपने कमरे में बायफ्रेंड के साथ ठहरी हुई थी, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखे होने के साथगुब्बारे लगे थे और सजावट थी।
माना जा रहा है कि दोनों बर्थडे मनाने के लिए आए थे। पुलिस ने होटल संचालक व दो कर्मचारियों को हिरासत में लेकर सीसीटीवीफुटेज भी जब्त किए हैं।
एडीसीपी आदित्य ने बताया कि होटल में अनैतिक कार्य की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। इस बीच एक युवती होटल की पहली मंजिल से नीचे गिर गई। उसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
