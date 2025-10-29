आगरा में देह व्यापार को लेकर पुलिस ने होटल में मारा छापा, डर से छुपी युवती पहली मंजिल से गिरी

जागरण संवाददाता, आगरा। होटल में देह व्यापार की सूचनापर मंगलवार दोपहर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस से बचने के लिए युवती पहली मंजिल की डक्ट में छुप गई। डक्ट की प्लाई टूटने से युवती पहली मंजिल से नीचे आ गिरी। युवती के गिरते ही पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। युवती के शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। अफरातफरी के बीच युवती के साथ ठहरा उसका दोस्त भाग निकला।

होटल के रजिस्टर में दोनों की एंट्री न होने पर होटल संचालक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक होटल में देह व्यापार चल रहा है। कमरा नंबर चार में युवक-युवती ठहरे हैं।

पुलिस ने दरवाजा खोलने को कहा। इसी बीच युवती के छत से नीचे गिरने की जानकारी मिली। पुलिस नीचे पहुंची तो युवती गंभीर रूप से घायल थी। बताया गया है कि युवती डर के कारण कमरे के बाथरूम से निकलकर डक्ट में छुपी थी। डक्ट की प्लाई टूटने पर वह नीचे गिर गई।