Agra News: तेजोमहालय वाद में अगली सुनवाई 27 नवंबर को

जागरण संवाददाता, आगरा। योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दायर वाद भगवान तेजो महादेव (तेजोमहालय) आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में मंगलवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-6 के न्यायालय में सुनवाई हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाद में कामरेड भजनलाल को प्रतिवादी बनाने के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय अभी लंबित है। प्रतिवादियों ने न्यायालय को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम वाद में स्टे होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकती है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर नियत की।