    जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे एक नया दर्द मिलता है... जिम में फंदे पर लटके पूर्व मिस्टर यूपी

    By Yashpal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:19 AM (IST)

    आगरा के कमला नगर में बीस्ट फिटनेस जिम के संचालक भरत सिंघानिया ने आत्महत्या कर ली। उनका शव जिम में पंखे से लटका मिला। आत्महत्या का कारण अज्ञात है पुलिस जांच कर रही है। भरत मिस्टर आगरा और मिस्टर यूपी रह चुके थे। पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है और मोबाइल व सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है।

    आगरा: जिम संचालक भरत सिंघानिया का फाइल फोटो। सौजन्य इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, आगरा। कमला नगर के मुख्य बाजार में स्थित बीस्ट फिटनेस जिम में शुक्रवार को संचालक ने आत्महत्या कर ली। शाम सात बजे जिम में युवा पहुंचे तो शव फंदे से लटका मिला।

    जिम संचालक को बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर आगरा और यूपी का खिताब मिल चुका था। उन्होंने आत्महत्या क्यों की ? यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस स्वजन से बातचीत के साथ ही मोबाइल की जांच और इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच कर आत्महत्या का कारण जानने का प्रयास कर रही है।

    कमला नगर मुख्य बाजार में द्वितीय तल पर स्थित बीस्ट फिटनेस का मामला

    सिकंदरा क्षेत्र के के मंगलम आधार अपार्टमेंट निवासी भरत सिंघानिया की कमला नगर मुख्य बाजार में द्वितीय तल पर बीस्ट फिटनेस जिम है। वी मार्ट के ऊपर द्वितीय तल पर जिम संचालित है। शुक्रवार शाम सात बजे जिम में पहुंचे युवाओं को जिम संचालक 35 वर्षीय भरत सिंघानिया का शव फंदे पर लटका दिखा। युवाओं जिंदा होने की उम्मीद में शव को फंदे से उतारकर पास के ही बीएम हास्पिटल में लेकर पहुंचे। यहां डाक्टरों ने जिम संचालक को मृत घोषित कर दिया।

    आत्महत्या का कारण नहीं लगा पता

    जिम संचालक ने आत्महत्या क्यों कि यह स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस ने पत्नी दीप शिखा व मां बीना से भी जानकारी ली, लेकिन वह भी आत्महत्या का कारण नहीं बता सकीं। सोसायटी के लोगों ने बताया कि भरत कोविड से पहले हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर यूपी का खिताब प्राप्त कर चुके थे। इससे पहले वे मिस्टर आगरा भी रह चुके हैं। पुलिस जिम संचालक के मोबाइल व जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके साथ ही उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। थानाध्यक्ष कमला नगर सुनीत शर्मा ने बताया कि जिम संचालक ने आत्महत्या क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। जांच की जा रही है।

    3:52 बजे हुई थी पत्नी से बातचीत

    पुलिस के अनुसार जिम संचालक के पिता अंगद सिंह की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। घर में पत्नी और मां हैं। शादी आवास विकास सेक्टर नौ से सात साल पहले हुई थी। वे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हैं। पत्नी दीप शिखा ने पुलिस को बताया कि 3:52 बजे पति भरत सिंघानिया से फोन पर बात की थी। उस समय सबकुछ सामान्य लग रहा था। उस समय उन्होंने घर आने के लिए मना कर दिया था। युवक की मृत्यु से मां व पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल था।

    जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे एक नया दर्द मिलता है...

    जिम संचालक भरत सिंघानिया इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय थे। इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर भरत सिंघानिया के नाम से एकाउंट है। उनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर जिम और खुद की बाडी प्रदर्शित करते हुए 551 पोस्ट हैं। 1961 फ्लोवर हैं। यूट्यूब पर 892 सब्सक्राइबर हैं और 162 वीडियो पोस्ट हैं। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में वह जिम कर रहे हैं। इसी वीडियो के एक हिस्से में अस्पताल में भर्ती हैं।

    बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि पता नहीं किस्मत किस कलम से लिखी है, जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे एक नया दर्ज मिलता है। जिम संचालक की मृत्यु के बाद इस वीडियो को जिम में आने वाले युवा इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर रहे थे।