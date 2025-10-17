दिल्ली में मिली बच्ची, बेचने के लिए किया था अपहरण; दिनदहाड़े वारदात को दिया था अंजाम
आगरा के ताजगंज से एक बच्ची का अपहरण हुआ, जिसे बेचने के इरादे से किया गया था। दिल्ली पुलिस की सहायता से आरोपी को दिल्ली के सकूर बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस जांच में जुटी और आरोपी ने बच्ची को औरंगाबाद में बेचने की बात स्वीकार की है।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज से बच्ची का दिनदहाड़े अपहरण बेचने के लिए किया गया था। दिल्ली पुलिस के सहयोग से दूसरे दिन ही आरोपित को दिल्ली की सकूर बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। देर रात पुलिस आरोपित और बच्ची को लेकर आगरा पहुंची।
बच्ची की तलाश में सौ पुलिसकर्मी जुटे हुए थे। आनलाइन भुगतान में मिले मोबाइल नंबर से लोकेशन मिलने के बाद आरोपित की गिरफ्तारी हो सकी।
ताजगंज के पुरानी मंडी में रहने वाले मोनू ठाकुर की चार वर्षीय बेटी गोल्डी बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब घर के पास खेल रही थी।
इस दौरान बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में मुस्लिम व्यक्ति बच्ची को ले जाते हुए नजर आया था। अपहरण के पर्दाफाश के लिए सौ पुलिसकर्मियों व सर्विलांस टीम को लगाया गया। करीब दो सौ सीसीटीवी पुलिसकर्मियों से चेक किए। सीसीटीवी फुटेज से मिले नंबर के आधार पर आटो चालक का पता चला।
पूछताछ में उसने आरोपित व बच्ची को कैंट रेलवे स्टेशन पर छोड़ने की जानकारी दी। पूछताछ में आरोपित द्वारा आनलाइन भुगतान करने की बात सामने आई। पुलिस टीम ने आनलाइन भुगतान में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर से आरोपित की लोकेशन ट्रैस की। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली की सकूर बस्ती से शोएव निवासी औरंगाबाद महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया।
उसके कब्जे से गोल्डी को सकुशल बरामद किया गया। गुरुवार देर रात आगरा पुलिस बच्ची और आरोपित को लेकर आगरा पहुुंची। बच्ची को सकुशल पाकर स्वजन के चेहरे खुशी से खिल उठे।
आरोपित ने पूछताछ में बच्ची को औरंगाबाद में बेचने की बात स्वीकार की है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बच्ची को सकुशल बरामद करने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पैसेंजर से गया था धौलपुर, वहां से पहुंचा दिल्ली
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो आरोपित बच्ची के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पर नजर आया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह पैसेंजर ट्रेन से धौलपुर गया था। यहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचा। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से तार जुड़े होने की आशंका के चलते पुलिस जांच कर रही है। इस दिशा में भी आरोपित से पूछताछ की जा रही है।
