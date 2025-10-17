दिल्ली में मिली बच्ची, बेचने के लिए किया था अपहरण; दिनदहाड़े वारदात को दिया था अंजाम

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज से बच्ची का दिनदहाड़े अपहरण बेचने के लिए किया गया था। दिल्ली पुलिस के सहयोग से दूसरे दिन ही आरोपित को दिल्ली की सकूर बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। देर रात पुलिस आरोपित और बच्ची को लेकर आगरा पहुंची।

बच्ची की तलाश में सौ पुलिसकर्मी जुटे हुए थे। आनलाइन भुगतान में मिले मोबाइल नंबर से लोकेशन मिलने के बाद आरोपित की गिरफ्तारी हो सकी।

ताजगंज के पुरानी मंडी में रहने वाले मोनू ठाकुर की चार वर्षीय बेटी गोल्डी बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब घर के पास खेल रही थी।

इस दौरान बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में मुस्लिम व्यक्ति बच्ची को ले जाते हुए नजर आया था। अपहरण के पर्दाफाश के लिए सौ पुलिसकर्मियों व सर्विलांस टीम को लगाया गया। करीब दो सौ सीसीटीवी पुलिसकर्मियों से चेक किए। सीसीटीवी फुटेज से मिले नंबर के आधार पर आटो चालक का पता चला।