    Agra Fire: आतिशबाजी की चिंगारी से फोम के गोदाम में लगी भीषण आग, राहगीरों की सूचना से घटना की मिली जानकारी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    आगरा में आतिशबाजी की वजह से एक फोम के गोदाम में भीषण आग लग गई। राहगीरों द्वारा सूचना देने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे।

    आतिशबाजी की चिंगारी से लपटों में घिरा फोम का गोदाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। मंटोला के ढोलीखार मुहल्ले में शुक्रवार रात एक बजे आतिशबाजी की चिंगारी से फोम के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम की पहली मंजिल से उठती विकराल लपटों से आसपास घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। वह घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची पांच फायर ब्रिगेड द्वारा काफी प्रयास के बाद आग को काबू में किया जा सका।

    घटना रात एक बजे की है। मंटोला के ढोलीखार मे एक दो मंजिला मकान में फोम का गोदाम बना रखा है। पुलिस के अनुसार गोदाम में हाजी इरफान, हाजी कलुआ समेत कई व्यापारियों का माल रखा जाता है। राहगीरों ने गोदाम की पहली मंजिल से आग की लपटें निकलती देख पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस लोगों की मदद से आग को काबू करने का प्रयास करती तब तक विकराल लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। फोम के ज्वलनशील होने के चलते आग भूतल तक पहुंच गई। जिससे आसपास घरों मे रहने वाले लोग दहशत के चलते बाहर निकल आए।

    लोगों ने बताया कि गोदाम के सामने मुख्य सड़क से बरात निकलने के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी की चिंगारी गोदाम में जाने पर वहां रखे फोम में आग लग गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया आग को काबू कर लिया है। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।