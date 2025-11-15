Agra Fire: आतिशबाजी की चिंगारी से फोम के गोदाम में लगी भीषण आग, राहगीरों की सूचना से घटना की मिली जानकारी

जागरण संवाददाता, आगरा। मंटोला के ढोलीखार मुहल्ले में शुक्रवार रात एक बजे आतिशबाजी की चिंगारी से फोम के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम की पहली मंजिल से उठती विकराल लपटों से आसपास घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। वह घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची पांच फायर ब्रिगेड द्वारा काफी प्रयास के बाद आग को काबू में किया जा सका।

घटना रात एक बजे की है। मंटोला के ढोलीखार मे एक दो मंजिला मकान में फोम का गोदाम बना रखा है। पुलिस के अनुसार गोदाम में हाजी इरफान, हाजी कलुआ समेत कई व्यापारियों का माल रखा जाता है। राहगीरों ने गोदाम की पहली मंजिल से आग की लपटें निकलती देख पुलिस को सूचना दी।