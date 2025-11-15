आगरा में नगर पंचायत के सर्वे की सूचना मिलते ही दुकानदार भागे, पूर्व मंत्री के समर्थकों पर धमकाने का आरोप

जागरण संवाददाता, आगरा। नगर पंचायत पिनाहट में गृहकर, जलकर और जल निकासी कर के सर्वे को लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत के कर्मचारी बाजार में पहुंचे। उन्हें देख कुछ दुकानदार दुकानों के शटर गिराकर भाग गए। दुकानदारों का आरोप है कि वह नगर पंचायत को गृहकर व जलकर जब से जमा कर रहे हैं तब से नगर पंचायत बनी है और उन्हीं के नाम से रसीद कट रही है, लेकिन शुक्रवार को कुछ दबंग बाजार में पहुंचे और अपने आप को एक पूर्व मंत्री का समर्थक बताते हुए दुकानों की नापतौल व फोटो खींचने लगे। साथ ही दुकानें पूर्व मंत्री की बताते हुए खाली करने को कहा। इस मामले में दुकानदारों ने पूर्व मंत्री के समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी है।

दुकानों और मकानों पर बतातें हैं हक जानकारी के अनुसार, कस्बा पिनाहट में एक पूर्व मंत्री अपनी भदावर रियासत के तहत सैकड़ों दुकानों, मकानों और जमीनों पर मालिकाना हक बताते हैं। इनमें से कई संपत्तियों पर वर्षों से लोग अपने मकान और दुकान बनाकर रह रहे हैं। कई दुकानों पर हाउस टैक्स की रसीदें दुकान स्वामी स्वयं कटवा रहे हैं, जबकि पूर्व में इन्हीं संपत्तियों की रसीदें पूर्व मंत्री के नाम से भी कटती रही हैं।

शुक्रवार को नगर पंचायत की टीम गृहकर, जलकर और अन्य विवरणों का आनलाइन सर्वे करने पहुंची थी। टीम के साथ कुछ स्थानीय लोग भी थे, जो पूर्व मंत्री के समर्थक बताए जा रहे हैं। जैसे ही टीम ने दुकानदारों से नाम पूछे, कई दुकान स्वामी असहज हो गए और बिना जवाब दिए अपनी–अपनी दुकानें बंद कर चले गए।