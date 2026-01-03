तेंदुए की दहशत, सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड; एत्मादपुर में रात जागकर काट रहे लोग

संसू, जागरण-एत्मादपुर (आगरा)। सर्द रात में तेंदुए की आहट सुनकर ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। जागते हुए रात काटी जा रही है। दरअसल आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधि रिकॉर्ड हुई है। इसके बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन उसे तेंदुए का सुराग नहीं मिला है।

एत्मादपुर क्षेत्र के गांव गढ़ी सहजा व गढ़ी जस्सा के आसपास तेंदुआ देखे जाने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम कारवाही में लगी हुई हैं। चार दिन पूर्व गांव गढ़ी सहजा के पातीराम डिग्री कॉलेज के पास आलू के खेत में गुड्डू पुत्र रमेश खेत में पानी लगा रहे थे। उसी दौरान खेत में बैठे जानवर ने उन पर अचानक हमला कर घायल कर दिया था।

वन विभाग ने शनिवार शाम को तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। गुड्डू के शोर मचाने पर पास में ही आलू के खेतो में पानी लगा रहे अन्य किसान दौड़ कर पहुंच गए, लेकिन वह जानवर भाग कर कहीं छिप गया। घायल को उपचार के लिए भेज दिया गया। शुक्रवार की रात गढ़ी जस्सा में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में ग्रामीणों ने तेंदुआ देखा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीण घरों में ही कैद हो गए।

सुबह टहलने के लिए भी लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम व पुलिस रात भर उसे खोजने में लगी रही। प्रधान पति रिंकू सेठ ने बताया रात 10 बजे गांव गढ़ी जस्सा के रामकुमार परमार के घर लगे सीसीटीवी कैमरों में तेंदुआ दिख रहा है। इसकी फुटेज में स्पष्ट हो रहा है कि जानवर तेंदुआ ही है।