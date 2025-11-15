Language
    उत्पीड़न से परेशान होकर 83 साल के पिता ने की शिकायत, कोर्ट ने दिए बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

    By Avinash Jaiswal Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    आगरा में एक 83 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने बेटे और बहू द्वारा मारपीट और उत्पीड़न की शिकायत न्यायालय में दर्ज कराई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि उनसे पैसों की मांग की जाती है और न देने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, जिससे परेशान होकर वह दूसरे बेटे के घर रहने को मजबूर हैं।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। बेटे और बहू ने रुपयों की मांग कर 83 वर्षीय पिता के साथ मारपीट कर दी। पिता ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर शिकायत की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय श्रीवास्तव ने उनकी गुहार सुन बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सदर को दिए हैं।

    83 वर्षीय बुजुर्ग दिनेश चन्द निवासी न्यू सुरक्षा विहार कालोनी फेस दो ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सीजेएम के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, वह अपने पुत्र शैलेंद्र कुमार और बहू दीप माला निवासी कहरई, शमशाबाद रोड के उत्पीड़न से परेशान हो अपने दूसरे पुत्र लोकेंद्र शर्मा के घर न्यू सुरक्षा विहार कालोनी सदर में मजबूरी में रह रहे हैं।

    बेटा दिनेश कुमार वहां आकर जबरन उससे पैसे ले जाता है। बहू दीपमाला भी वहां आकर हद दर्जे की अभद्रता करती थी। तीन अक्टूबर की दोपहर बहू ने गाली- गलौज कर एक लाख रुपये देने को कहा ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। उन्हें जमीन पर गिरा मारपीट की ।

    उनकी दूसरी बहू गीता शर्मा और नातिन द्वारा बचाने का प्रयास करने पर दीप माला ने उनके साथ भी मारपीट की। शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नही होने पर न्यायालय की शरण ली। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने बुजुर्ग के प्रार्थनापत्र पर सदर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।

     

