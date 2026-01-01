नशे में धुत पति ने पत्नी को पीटकर किया अधमरा, सिर और चेहरे पर किए 15 वार; ICU में भर्ती
आगरा के जगदीशपुरा में एक व्यक्ति ने नशे में अपनी पत्नी पूजा देवी को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और आईसीयू में भर्ती हैं। बेटे सा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। जगदीशपुरा में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। नशे में धुत एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की हालत नाजुक होने पर स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां वह आइसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
बेटे सागर सिंह के अनुसार उसके पिता अशोक कुमार पिछले कई वर्षों से शराब के नशे में मां पूजा देवी के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते आ रहे थे। लोकलाज के चलते मां ने कभी पुलिस से शिकायत नहीं की। 29 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे अशोक कुमार नशे की हालत में घर पहुंचे और घरेलू बातों को लेकर पूजा देवी के साथ मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान आरोपी ने महिला को जमीन पर पटक दिया और सिर व चेहरे पर करीब 15 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद आरोपित ने फोन कर स्वजन को मां को मार देने की बात कही। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए आइसीयू में भर्ती किया।
इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया कि बेटे की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
