तो एडीए के टेंडर में चल रहा बड़ा खेल... सहायक अभियंता ने मांगा 20 प्रतिशत कमीशन, ADA उपाध्यक्ष ने की कार्रवाई
आगरा विकास प्राधिकरण में टेंडर को लेकर विवाद सामने आया है। सहायक अभियंता आदर्श जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कमीशन की बात कर रहे हैं। एडीए उपाध्यक्ष ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनके सभी प्रभार छीन लिए हैं। अभियंता ने वीडियो को पुराना और संपादित बताया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) में टेंडर में बड़ा खेल हो रहा है। एडीए के सहायक अभियंता आदर्श जैन का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है। इसमें वह सड़क निर्माण व सुंदरीकरण से संबंधित टेंडरों की स्वीकृति से लेकर रनिंग बिल तक 20 प्रतिशत कमीशन की बात कहते नजर आ रहे हैं। एडीए उपाध्यक्ष ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए सहायक अभियंता से सभी चार्ज हटाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सहायक अभियंता का इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ वीडियो
इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ वीडियो एक मिनट 10 सेकेंड का है। एडीए के एक कक्ष में सहायक अभियंता आदर्श जैन के साथ पीली टीशर्ट पहना एक व्यक्ति बैठा हुआ है।
व्यक्ति कहता है कि संभावित दर का आइडिया दे दीजिए, उसी के हिसाब से मैं डील करूंगा।
इस पर सहायक अभियंता 18 से 20 प्रतिशत कीब बात कहते हैं। इसके बाद दोनों सोफे से उठकर खड़े हो जाते हैं।
सहायक अभियंता व्यक्ति के पूछने पर दोबारा 20 प्रतिशत की बात कहते हैं।
व्यक्ति कहता है कि रनिंग बिल और असेप्टेंस में। मैं नियमित ठेकेदार को जानता नहीं हूं। पता नहीं, कहीं वह मेरे विरोध में खड़ा न हो जाए। नियमित ठेकेदार तो तीन-चार ही होंगे, उनका प्रतिशत कितना होगा।
सहायक अभियंता नियमित ठेकेदारों से अनभिज्ञता जताते हुए स्वीकृति से रनिंग बिल तक की बात करते हैं। इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। सहायक अभियंता का प्रसारित वीडियो एडीए के साथ ही शहरभर में चर्चा का विषय बन गया है।
एडीए उपाध्यक्ष ने की कार्रवाई, अभियंता से हटाए सभी चार्ज
सहायक अभियंता आदर्श जैन ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है। उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की तरह कई व्यक्ति हमारे पास आते रहते हैं। उसका कोई टेंडर नहीं है। वीडियो बहुत पुराना है। वीडियो को एडिट कर प्रसारित किया गया है। मेरे पास टेंडर लेने या एप्रूव करने की शक्ति नहीं है। किसी ने साजिश कर मुझे फंसाने की कोशिश की है। उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सहायक अभियंता से सभी चार्ज हटा लिए गए हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। -एम. अरून्मोली, एडीए उपाध्यक्ष
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।