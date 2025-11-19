Language
    SIR के नाम पर साइबर शातिर बुन रहे ठगी का जाल, जल्दबाजी में किसी को न बता दें OTP; बरतें ये सावधानियां

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    आगरा में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। वे लोगों को एसआईआर की एपीके फाइल भेजकर ओटीपी मांग रहे हैं, जिससे उनके खाते खाली हो रहे हैं। प्रशासन मतदाताओं को जागरूक कर रहा है, वहीं पुलिस ने भी लोगों को सावधान रहने और किसी भी अनजान फाइल को डाउनलोड न करने की सलाह दी है। धोखाधड़ी होने पर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने को कहा गया है।

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं से ताजनगरी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। दूसरी ओर एसआइआर को साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका बना लिया है। साइबर ठग लोगों को एसआइआर की एपीके फाइल भेज रहे हैं। फोन करके ओटीपी मांग रहे हैं। झांसे में आने वालों के साथ साइबर ठगी की जा रही है।

    देशभर में एसआइआर के नाम पर साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में भी कई लोगों के मोबाइल पर एसआइआर से जुड़ी एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी की कोशिश की गई। जिले में इन दिनों एसआइआर सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को जागरूक कर उनके एसआइआर फार्म भरवा रहा है।

    वहीं दूसरी ओर साइबर ठगों ने एसआइआर को ठगी का माध्यम बना लिया है। मतदाताओं के मोबाइल पर संदेश भेजकर उन्हें वोट कटने का डर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही ओटीपी मांगकर खाते खाली किए जा रहे हैं। साइबर ठगों ने एसआइआर की एपीके फाइल भी मतदाताओं के मोबाइल पर भेजनी शुरू कर दी है।

    इस फाइल को डाउनलोड करने पर साइबर ठग संबंधित व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उनके खातों से रुपये निकाल रहे हैं। साइबर ठगों के ठगी करने के बदले तरीके ने पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। आसपास के जनपदों और प्रदेशों में इस तरह की वारदातें होने पर वहां का पुलिस प्रशासन मतदाताओं को लगातार जागरूक कर रहा है। 

    इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना रीता यादव का कहना है, आगरा में भी लोगों के मोबाइल पर एसआइआर के नाम से एपीके फाइल आने की सूचना मिली है। हालांकि इभी तक इस संबंध में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है।

     

    ये सावधानी बरतें और ठगी से बचें

    • एसआइआर व अन्य किसी भी नाम से आने वाली एपीके फाइल को डाउनलोड न करें।
    • अधिकारी या बीएलओ बनकर कोई ओटीपी मांग तो शेयर न करें।
    • एसआइआर के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट या एप का ही इस्तेमाल करें।
    • धोखाधड़ी होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov in पर शिकायत करें।
    • साइबर थाने, स्थानीय पुलिस थाने व बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।



