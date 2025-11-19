SIR के नाम पर साइबर शातिर बुन रहे ठगी का जाल, जल्दबाजी में किसी को न बता दें OTP; बरतें ये सावधानियां

जागरण संवाददाता, आगरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं से ताजनगरी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। दूसरी ओर एसआइआर को साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका बना लिया है। साइबर ठग लोगों को एसआइआर की एपीके फाइल भेज रहे हैं। फोन करके ओटीपी मांग रहे हैं। झांसे में आने वालों के साथ साइबर ठगी की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देशभर में एसआइआर के नाम पर साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में भी कई लोगों के मोबाइल पर एसआइआर से जुड़ी एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी की कोशिश की गई। जिले में इन दिनों एसआइआर सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को जागरूक कर उनके एसआइआर फार्म भरवा रहा है।

वहीं दूसरी ओर साइबर ठगों ने एसआइआर को ठगी का माध्यम बना लिया है। मतदाताओं के मोबाइल पर संदेश भेजकर उन्हें वोट कटने का डर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही ओटीपी मांगकर खाते खाली किए जा रहे हैं। साइबर ठगों ने एसआइआर की एपीके फाइल भी मतदाताओं के मोबाइल पर भेजनी शुरू कर दी है।

इस फाइल को डाउनलोड करने पर साइबर ठग संबंधित व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उनके खातों से रुपये निकाल रहे हैं। साइबर ठगों के ठगी करने के बदले तरीके ने पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। आसपास के जनपदों और प्रदेशों में इस तरह की वारदातें होने पर वहां का पुलिस प्रशासन मतदाताओं को लगातार जागरूक कर रहा है।

इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना रीता यादव का कहना है, आगरा में भी लोगों के मोबाइल पर एसआइआर के नाम से एपीके फाइल आने की सूचना मिली है। हालांकि इभी तक इस संबंध में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है।