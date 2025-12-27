साइबर ठगों ने कपड़ा व्यापारी की तोड़ ली एफडी, खाते से पार कर डाले 10 लाख रुपये

जासं, आगरा। एचडीएफसी बैंक में कराई गई आनलाइन एफडी को साइबर ठगों ने तोड़ दिया। इसके बाद तीन बार में खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए गए। साइबर पुलिस ने जांच की तो पीड़ित के मोबाइल फोन में एपीके फाइल डाउनलोड मिली। साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जयपुर हाउस में रहने वाले दौलत राम भोजवानी कपड़े के व्यापारी हैं। उनका एचडीएफसी बैंक की शाहगंज ब्रांच में खाता है। उन्होंने 10 लाख रुपये की आनलाइन एफडी अपने खाते में कराई थी। पीड़ित के अनुसार 14 दिसंबर की रात 9:30 बजे खाते से रुपये कटने का मैसेज देखा। 15 दिसंबर को वह बैंक गए, जहां मैनेजर ने बताया कि 13 दिसंबर को उनकी आनलाइन एफडी तोड़ी गई है।

इसके बाद 13 दिसंबर को ही पहले दो लाख, फिर तीन लाख व 14 दिसंबर को पांच लाख रुपये कुल 10 लाख रुपये की खाते से निकासी हुई। पीड़ित की ओर से राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही साइबर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

इंस्पेक्टर साइबर थाना रीता यादव ने बताया कि पीड़ित के फोन की जांच की गई, तो उसमें एपीके फाइल डाउनलोड पाई गई है। उन्होंने व्हाटसएप पर आई एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया था। इसी के जरिए साइबर ठगों ने उनके फोन का एक्सेस लेकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में जांच की जा रही है।



