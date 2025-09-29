दंपती बना रहा मुस्लिम युवक से निकाह और मतांतरण का प्रेशर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई

आगरा में एक युवती ने पड़ोस के दंपती पर धर्मांतरण कराकर मुस्लिम युवक से निकाह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने दंपती पर घर में घुसकर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रांस यमुना में रहने वाली युवती पर पड़ोस में रहने वाले दंपती मतांतरण कर मुस्लिम युवक से निकाह करने का दबाव बना रहे थे। आरोपित ने भी हिंदू युवती के साथ निकाह किया है। रविवार को बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ महिला ने ट्रांस यमुना थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंची महिला ने की शिकायत ट्रांस यमुना सौ फुटा रोड निवासी सर्वेश देवी ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि पड़ोस में रहने वाले बूंदू खान ने शीला से निकाह किया है। दंपती आए दिन उनकी 22 वर्षीय बेटी पर मतांतरण करके मुस्लिम युवक से निकाह करने का दबाव बना रहे हैं। आए दिन युवती को डराया धमकाया जाता है। 14 सितंबर को सर्वेश देवी मजदूरी करने के लिए गई थीं। घर में बेटी अकेली थी।

आरोपित दंपती ने घर में घुसकर बनाया मतांतरण और निकाह का दबाव आरोपित दंपती ने घर में घुसकर युवती पर मंतातरण व निकाह का दबाव बनाया। विरोध करने पर बेटी के साथ गाली गलौज की गई। दंपती ने धमकी दी कि उनकी मर्जी से निकाह नहीं करेगी तो जान से मार देंगे। सर्वेश देवी के घर लौटने पर बेटी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।