आगरा में कारोबारी के चालक को चौकी प्रभारी और सिपाही ने पीटा, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, आगरा। कारोबारी के चालक को वाहन चेकिंग में रोककर पुलिसकर्मियों ने पीटा। कारोबारी के अधिकारियों से शिकायत करने पर एक दिन बाद फिर चालक को रोककर पीटा। सिपाही द्वारा की गई मारपीट कार में लगे कैमरे में रिकार्ड हो गई। यह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

चालक ने चौकी प्रभारी पर भी थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में सिपाही पर कार्रवाई की तैयारी है, वहीं चौकी प्रभारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। दयालबाग के रहने वाले ब्रजेश तिवारी कुंदन सोप के मालिक हैं। मंगलवार को उनका चालक राजन कार लेकर खंदारी से दयालबाग जा रहा था। खंदारी पुलिस चौकी के प्रभारी सुमित मलिक बापू नगर के पास बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे।

उन्होंने कार रोक ली और काली फिल्म चढ़े होने पर कार्रवाई की बात कही। चालक ने इसी बीच अपने मालिक को काल कर दी। चालक गाड़ी से बाहर नहीं निकला। आरोप है कि इसी को लेकर चौकी प्रभारी ने चालक को पीटा।

कारोबार ब्रजेश तिवारी ने इसकी शिकायत इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा से की। इंस्पेक्टर ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। गुरुवार शाम चालक राजन कारोबारी की दूसरी गाड़ी लेकर दयालबाग की ओर जा रहा था। चौकी प्रभारी ने फिर उसी स्थान पर चेकिंग के लिए उसे रोक लिया।

चालक ने कहा कि साहब क्या हो गया। एक दिन पहले पहले भी उसे रोका था और पीटा था। आरोप है कि चौकी प्रभारी गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि बहुत शिकायत करता है। अब देखता हूं। चालक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा।

उन्होंने कार में लगे कैमरे की रिकार्डिंग देखी ताे इसमें सिपाही गाड़ी में बैठकर मारपीट करता दिखा। इसके बाद पुलिसकर्मी मामले को रफा-दफा करने को कहने लगे। कारोबारी ने इंस्पेक्टर काे काल की तो पुलिसकर्मी बोले कि क्या करेगा? अधिक से अधिक लाइन हाजिर करा देगा।