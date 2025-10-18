Language
    बरेली हादसे में तीन की मौत, बस की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे; कटर से दरवाजा काटकर निकाले गए शव

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    बरेली के बरहेपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई और आठ गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना एक इको वैन और बस की टक्कर के कारण हुई। मृतकों को वैन से निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी मृतक पीलीभीत जिले के रहने वाले थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। भुता के बरहेपुर में देर रात तेज रफ्तार ईको और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को मृतकों को ईको वैन काटकर निकालना पड़ा।

    पुलिस के मुताबिक, देर रात पुलिस को सूचना मिली कि, भुता के बरहेपुर में एक इको और बस में टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा तो ईको में 12 सवारियां थी। जिसमें से 8 लोग ग़भीर रूप से घायल थे। तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    तीनों लोग ईको में आगे की तरफ बैठे थे। इसलिए बुरी तरह से फंस गए। पुलिस जब उन्हें नहीं निकाल पाई तो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा टीम ने अपने विशेष उपकरणों से ईको को काटकर तीनों के शव को बाहर निकला।

    मृतकों के नाम

    • (मृतक) राकेश पुत्र विजय बहादुर उम्र 30 वर्ष (ईको चालक) नि0 ग्राम खगडिया थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • (मृतक) गौरव पुत्र सियाराम उम्र 19 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • (मृतक) जितेन्द्र पुत्र मनुराम उम्र 32 वर्ष नि0 परेवातुर्रा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत ।

    घायलों के नाम

    • घायल शिव शंकर पुत्र धर्मपाल उम्र 29 वर्ष नि0 परेवातुर्रा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत ।
    • घायल हरीशचन्द्र पुत्र रामपाल उम्र 35 वर्ष नि0 परेवातुर्रा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत ।
    • घायल छोटेलाल पुत्र बाबूराम उम्र 26 वर्ष नि0 परेवातुर्रा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत ।
    • घायल महेन्द्र पुत्र रामबहादुर उम्र 50 वर्ष नि0 परेवातुर्रा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत ।
    • घायल कान्ता प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद उम्र 28 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • घायल अजय पुत्र रामनाथ उम्र 20 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • घायल अमित पुत्र खेम करन उम्र 20 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • घायल भजनलाल उर्फ बडे पुत्र तोले उम्र 22 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • घायल बीरपल उर्फ नन्नू पुत्र तोले उम्र 18 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद पीलीभीत।
    • गोधन पुत्र सियाराम उम्र 24 वर्ष नि0 ग्रा0 लाम्हुआ थाना दियोरिया जनपद
    • पीलीभीत।