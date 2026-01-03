कारोबारी के फोन पर आया Facebook लिंक, खोलकर खेलने लगे गेम, खाते से साफ हो गए 25 लाख

जागरण संवाददाता, आगरा। फेसबुक पर आए लिंक को खेलकर गेम खेलना कारोबारी को भारी पड़ गया। उसके खाते से साइबर ठगों ने 25 लाख रुपये साफ कर दिए। जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने के साथ ही सदर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जांच में पाया गया है ठगी की वारदात मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड होने के कारण हुई।

हस्तिनापुरी सीओडी रोड निवासी उमेश सिंह ने सदर थाने में दर्ज मुकदमे में कहा है कि हाल ही में उनके फेसबुक एकाउंट पर एक गेम का लिंक आया। उमेश ने लिंक खोलकर गेम खेला। यूपीआइ में अन्य तरीके से बैंक खाते से 25 लाख रुपये कट गए। पीड़ित की ओर से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई।