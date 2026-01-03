Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कारोबारी के फोन पर आया Facebook लिंक, खोलकर खेलने लगे गेम, खाते से साफ हो गए 25 लाख

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:23 PM (IST)

    आगरा के एक कारोबारी उमेश सिंह को फेसबुक पर आए एक गेम लिंक पर क्लिक करना महंगा पड़ गया। गेम खेलने के दौरान उनके मोबाइल में एक एपीके फाइल डाउनलोड हो गई, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। फेसबुक पर आए लिंक को खेलकर गेम खेलना कारोबारी को भारी पड़ गया। उसके खाते से साइबर ठगों ने 25 लाख रुपये साफ कर दिए। जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने के साथ ही सदर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जांच में पाया गया है ठगी की वारदात मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड होने के कारण हुई।

    हस्तिनापुरी सीओडी रोड निवासी उमेश सिंह ने सदर थाने में दर्ज मुकदमे में कहा है कि हाल ही में उनके फेसबुक एकाउंट पर एक गेम का लिंक आया। उमेश ने लिंक खोलकर गेम खेला। यूपीआइ में अन्य तरीके से बैंक खाते से 25 लाख रुपये कट गए। पीड़ित की ओर से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई।

    सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लिंक से युवक के मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो गई। साइबर ठग मोबाइल हैक करके बैंक खाते तक पहुंच गए और रुपये निकाल लिए गए। पुलिस पूछताछ में कारोबारी ने मोबाइल में गेम हारने की बात से इन्कार किया है। इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।