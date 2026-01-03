आगरा एयरपोर्ट भी चमकेगा बड़े हवाई अड्डों की तरह, 110 करोड़ से हो रहा विस्तार; बनेगा टैक्सी ट्रैक भी

जागरण संवाददाता, आगरा। नए सिविल एन्क्लेव के बाद अब खेरिया एयरपोर्ट का विस्तार और ट्रैक्सी ट्रैक के निर्माण का कार्य चालू होने जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन इस माह के अंत में अवार्ड करने जा रहा है। 110 करोड़ रुपये से निर्माण कार्य दो साल में पूरा होगा।एयरपोर्ट का विस्तार होने से यह आगरा वायुसेना स्टेशन की सीमा से बाहर आ जाएगा। धनौली गांव की तरफ भव्य गेट बनेगा और पार्किंग की व्यवस्था होगी।

पार्किंग से सिटी बसों का संचालन आगरा कैंट रेलवे और मेट्रो स्टेशन व आइएसबीटी तक किया जाएगा। खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण 343 करोड़ रुपये से इस साल के अंत तक पूरा होने के आसार हैं। एयरपोर्ट के विस्तार और टैक्सी ट्रैक के लिए धनौली, बल्हैरा और अभयरपुरा गांव में 37 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है।

विस्तार होने के चलते नई बाउंड्रीवाल बन रही है। इसका कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। नई बाउंड्रीवाल में निर्धारित दूरी पर वाच टावर बनाए जाएंगे। बाउंड्रीवाल के दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ढाई माह पूर्व एयरपोर्ट प्रशासन ने विस्तार और टैक्सी ट्रैक का टेंडर जारी किया था। टेंडर की तकनीकी और वित्तीय बिड खुल चुकी है।

निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि जल्द ही अवार्ड किया जाएगा। 110 करोड़ रुपये से एयरपोर्ट का विस्तार और ट्रैक बनेगा। यह कार्य दो साल में पूरा होगा। कार्य एक से डेढ़ माह में चालू होगा। उधर, एयरपोर्ट का विस्तार होने से यह आगरा वायुसेना स्टेशन की सीमा से बाहर आ जाएगा। धनौली गांव की तरफ से बन रहे गेट से आवागमन होगा।