    Air Pollution Agra: हवा में घुल रही जहरीली गैस, 200 के पार AQI पहुंचने से उखड़ रही सांस

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    आगरा में हवा में जहरीली गैसों के बढ़ने से सांस के मरीजों की हालत गंभीर हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार चला गया है। डॉक्टर संतोष कुमार के अनुसार, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का स्तर बढ़ने से सांस फूल रही है, जिसके चलते कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। संजय प्लेस सबसे प्रदूषित इलाका है। सर्द हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट आई है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। हवा में जहरीली गैस (कार्बन मोनो आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड ) के साथ ही ओजाेन का स्तर बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस उखड़ने लगी है। बेचैनी और घबराहट हो रही है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) रात आठ बजे 202 दर्ज किया गया।

    सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्वों का स्तर निचली सतह पर बढ़ने लगा है। ऐसे में वाहनों के जाम में फंसने, कूड़ा जलाने से कार्बन मोनो आक्साइड का स्तर 100 से अधिक दर्ज किया गया। ओजोन का स्तर 143 तक पहुंच गया जबकि सल्फर डाई आक्साइड का स्तर 17 दर्ज किया गया।

    एसएन मेडिकल कालेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डा संतोष कुमार ने बताया कि कार्बन मोनो आक्साइड, ओजोन और अति सूक्ष्म कण का स्तर बढ़ने से अस्थमा, टीबी सहित सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस फूल रही है। पिछले तीन दिन में सांस लेने में परेशानी होने पर 22 मरीजों को भर्ती किया गया, इन्हें आक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा।

    संजय प्लेस की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित

    रात आठ बजे सबसे अधिक एक्यूआइ संजय प्लेस में दर्ज किया गया, संजय प्लेस का एक्यूआइ 275 रहा। इसमें भी अति सूक्ष्म कण पीएम 2 .5 के साथ ही ओजोन और कार्बन मोनोआक्साइड का स्तर सामान्य से कई गुणा अधिक रहा। वहीं, सेक्टर तीन बी आवास विकास का एक्यूआइ 219 दर्ज किया गया।

    सर्द हवा चलने से चार डिग्री नीचे गिरा तापमान

    सुबह से ही सर्द हवा चली, इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम को सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी सुबह के तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा।


    ये करें

    • सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज, मधुमेह और हृदय रोगी सुबह और रात में टहलने ना जाएं, धूप निकलने पर ही टहलें
    • ज्यादा प्रदूषित वाली जगह पर जाने से बचें, सांस रोगी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं
    • गर्म कपड़े पहनें और सर्दी से बचाव करें
    • पौष्टिक आहार और शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें
    • ठंडा पानी की जगह गुनुगना पानी पी सकते हैं

