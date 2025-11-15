Air Pollution Agra: हवा में घुल रही जहरीली गैस, 200 के पार AQI पहुंचने से उखड़ रही सांस

जागरण संवाददाता, आगरा। हवा में जहरीली गैस (कार्बन मोनो आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड ) के साथ ही ओजाेन का स्तर बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस उखड़ने लगी है। बेचैनी और घबराहट हो रही है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) रात आठ बजे 202 दर्ज किया गया।

सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्वों का स्तर निचली सतह पर बढ़ने लगा है। ऐसे में वाहनों के जाम में फंसने, कूड़ा जलाने से कार्बन मोनो आक्साइड का स्तर 100 से अधिक दर्ज किया गया। ओजोन का स्तर 143 तक पहुंच गया जबकि सल्फर डाई आक्साइड का स्तर 17 दर्ज किया गया।

एसएन मेडिकल कालेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डा संतोष कुमार ने बताया कि कार्बन मोनो आक्साइड, ओजोन और अति सूक्ष्म कण का स्तर बढ़ने से अस्थमा, टीबी सहित सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस फूल रही है। पिछले तीन दिन में सांस लेने में परेशानी होने पर 22 मरीजों को भर्ती किया गया, इन्हें आक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा।



संजय प्लेस की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रात आठ बजे सबसे अधिक एक्यूआइ संजय प्लेस में दर्ज किया गया, संजय प्लेस का एक्यूआइ 275 रहा। इसमें भी अति सूक्ष्म कण पीएम 2 .5 के साथ ही ओजोन और कार्बन मोनोआक्साइड का स्तर सामान्य से कई गुणा अधिक रहा। वहीं, सेक्टर तीन बी आवास विकास का एक्यूआइ 219 दर्ज किया गया।



