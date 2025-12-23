थाने में युवक की टांगें तोड़ी: कभी सिंघम बने तो कभी गिड़गिड़ाए किरावली SO, पिता ने बनवाया वीडियाे; Inside Story

जागरण संवाददाता, आगरा। थाने में पूछताछ को बुलाए युवक की टांगें तोड़ने के बाद एसओ किरावली और उनके सहयोगी मामले को निपटाने में लग गए।बिना अधिकारियों को जानकारी दिए उन्होंने पहले पीड़ित के पिता को धमकाया फिर रुपये का प्रलोभन भी दिया। इतना ही नहीं पीड़ित के पिता का वीडियो बनाया गया, जिसमें उनसे कहलवाया गया 24 घंटे बाद मामला अधिकारियों तक पहुंच गया। इसके बाद एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई।

24 घंटे तक अधिकारियों को भी नहीं दी जानकारी, सेटिंग में लगे रहे थाने में थर्ड डिग्री का शिकार बने कराहरा निवासी राजू पंडित के पिता राधेश्याम पंडित घटना से आहत हैं। सोमवार रात आठ बजे वे परिवार के लोगों के साथ किरावली हास्पिटल के बाहर खड़े थे।पुलिस की करतूत बताते हुए वे आंखों में पानी भर लाए। उन्होंने बताया कि रविवार रात को वे थाने पर ही थे।रात 10 बजे पुलिसकर्मी उनके बेटे राजू को हास्पिटल ले जा रहे थे। तब एसओ ने उन्हें परिवार के ही एक व्यक्ति के साथ गाड़ी से घर भेज दिया। कहा कि राजू के पैर में मामूली चोट लगी है। ड्रेसिंग करके घर भिजवा देंगे।आप परेशान न हो।

पीड़ित के पिता से वीडियो में कहलवाया फिसलकर गिरने से लगी चोट राधेश्याम के भाई सीताराम को सिपाही की गाड़ी से घर भिजवाया। सुबह जानकारी हुई कि राजू के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, तब वे हास्पिटल पहुंचे। वहां पहले से पुलिसकर्मी बैठा रखे थे। एसओ नीरज कुमार वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले तो कहा कि अगर किसी को इसके बारे में बताया तो हत्या में बेटे को जेल भेज देंगे। इसके बाद उन्होंने यह भी कि कि वे पूरा इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा और रुपये देंगे। राधेश्याम का कहना है कि उनकी जेब में 10 हजार रुपये डालने की कोशिश की।

गलती मानकर माफ करने का भी किया आग्रह एसओ ने गलती मानते हुए माफ करने को भी आग्रह किया। इस दौरान डराकर उनका वीडियो बनाया। इसमें उनसे कहलवाया कि राजू फिसलकर गिर गया था। इससे ही उसके पैरों में चोट लग गई है।24 घंटे तक पुलिस मामले को दबाने में सफल रही, लेकिन इसके बाद मामला खुल गया।