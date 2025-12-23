Language
    थाने में युवक की टांगें तोड़ी: कभी सिंघम बने तो कभी गिड़गिड़ाए किरावली SO, पिता ने बनवाया वीडियाे; Inside Story

    By Yashpal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    आगरा के किरावली थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए युवक की टांगें तोड़ने के बाद एसओ और उनके सहयोगियों ने मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने पीड़ित के प ...और पढ़ें

    पीड़ित युवक और इंसेट में पुलिसकर्मी।

    जागरण संवाददाता, आगरा। थाने में पूछताछ को बुलाए युवक की टांगें तोड़ने के बाद एसओ किरावली और उनके सहयोगी मामले को निपटाने में लग गए।बिना अधिकारियों को जानकारी दिए उन्होंने पहले पीड़ित के पिता को धमकाया फिर रुपये का प्रलोभन भी दिया। इतना ही नहीं पीड़ित के पिता का वीडियो बनाया गया, जिसमें उनसे कहलवाया गया 24 घंटे बाद मामला अधिकारियों तक पहुंच गया। इसके बाद एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई।

    24 घंटे तक अधिकारियों को भी नहीं दी जानकारी, सेटिंग में लगे रहे

    थाने में थर्ड डिग्री का शिकार बने कराहरा निवासी राजू पंडित के पिता राधेश्याम पंडित घटना से आहत हैं। सोमवार रात आठ बजे वे परिवार के लोगों के साथ किरावली हास्पिटल के बाहर खड़े थे।पुलिस की करतूत बताते हुए वे आंखों में पानी भर लाए। उन्होंने बताया कि रविवार रात को वे थाने पर ही थे।रात 10 बजे पुलिसकर्मी उनके बेटे राजू को हास्पिटल ले जा रहे थे। तब एसओ ने उन्हें परिवार के ही एक व्यक्ति के साथ गाड़ी से घर भेज दिया। कहा कि राजू के पैर में मामूली चोट लगी है। ड्रेसिंग करके घर भिजवा देंगे।आप परेशान न हो।

    पीड़ित के पिता से वीडियो में कहलवाया फिसलकर गिरने से लगी चोट

    राधेश्याम के भाई सीताराम को सिपाही की गाड़ी से घर भिजवाया। सुबह जानकारी हुई कि राजू के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, तब वे हास्पिटल पहुंचे। वहां पहले से पुलिसकर्मी बैठा रखे थे। एसओ नीरज कुमार वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले तो कहा कि अगर किसी को इसके बारे में बताया तो हत्या में बेटे को जेल भेज देंगे। इसके बाद उन्होंने यह भी कि कि वे पूरा इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा और रुपये देंगे। राधेश्याम का कहना है कि उनकी जेब में 10 हजार रुपये डालने की कोशिश की।

     

    गलती मानकर माफ करने का भी किया आग्रह

    एसओ ने गलती मानते हुए माफ करने को भी आग्रह किया। इस दौरान डराकर उनका वीडियो बनाया। इसमें उनसे कहलवाया कि राजू फिसलकर गिर गया था। इससे ही उसके पैरों में चोट लग गई है।24 घंटे तक पुलिस मामले को दबाने में सफल रही, लेकिन इसके बाद मामला खुल गया।


    केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने किया अधिकारियों को फोन

    केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि पीड़ित परिवार सोमवार को उनसे मिला था। उन्होंने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को काल कर मामले की जांच को कहा। इसके बाद अधिकारी सक्रिय हुए। डीसीपी के मौके पर पहुंचने के बाद कार्रवाई हुई।

    19 दिसंबर को भाई को बुलाया था

    किरावली पुलिस बिना किसी ठोस साक्ष्य के राजू के परिवार पर हत्या का शक जता रही थी। इससे पहले भी राजू को पूछताछ के लिए कई बार थाने बुलाया गया। हर बार उस पर दबाव बनाया गया। बड़े भाई सत्यप्रकाश ने बताया कि 19 दिसंबर को उन्हें भी थाने बुलाया गया था। यहां पुलिसकर्मियों ने पूछताछ के नाम पर अभद्रता की थी।