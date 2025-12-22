Police Station पर तोड़ दिए युवक के दोनों पैर, पूछताछ के लिए थाने पर बुलाकर दी थर्ड डिग्री; मारते मारते टूट गए पांच डंडे फिर छोड़ भागे अस्पताल में

जासं, आगरा। हत्या के मामले में पूछताछ के लिए किरावली थाने बुलाए गए युवक के साथ पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। थाना प्रभारी के सामने थाने में युवक को उल्टा लटकाकर थर्ड डिग्री दी गई। मुंह में कपड़ा ठूंसकर तलबों पर डंडे मारे गए। बावजूद इसके उसकी चीखें थाने में गूंजती रहीं, लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा।

पुलिसकर्मियों ने पीटते-पीटते पांच डंडे तोड़ दिए। युवक के दोनों पैरों में फ्रेक्चर होने और बेहोश होने पर पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर फूल गए। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही मामले को दबाने के लिए जोर लगाया गया। डीसीपी पश्चिम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और थाना प्रभारी के साथ ही एक सिपाही को निलंबित कर दिया।

किरावली थाना क्षेत्र के गांव करहारा निवासी 58 वर्षीय पूर्व फौजी वनवीर सिंह का शव पांच अगस्त की सुबह घर में मिला था। स्वजन ने गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए गांव के ही राजू पंडित को फोन करके रविवार को किरावली थाने में बुलाया।

राजू ने बताया कि वह शाम करीब सात बजे थाने पहुंचे। रात आठ बजे थाने के एक कमरे में पुलिसकर्मी ले गए और शाल से दोनों पैरों को बांधकर एक डंडे की मदद से उल्टा लटका लिया। इसके बाद थाना प्रभारी नीरज कुमार की मौजूदगी में थर्ड डिग्री दी गई। दो दरोगा और एक सिपाही पीटते हुए बार-बार पूछ रहे थे कि हत्या किसने की। उसके मना करने पर खुद हत्या करने की बात कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया।

राजू ने बताया कि उसे रातभर पीटा गया। चीखने पर उसके मुंह में कपड़ा तक ठूंस दिया गया। वह रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। बीच-बीच में थाना प्रभारी भी पूछताछ के लिए कमरे में आते रहे। राजू के अनुसार लकड़ी के चार व एक प्लास्टिक का डंडा पुलिसकर्मियों ने पीटते-पीटते तोड़ दिया। उसके बेहोश होने और पैरों में सूजन आने पर पुलिसकर्मी अस्पताल लाए।