SIR के बाद बुजुर्गों को लाभ, डिटेल के आधार पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड; फिर होगा मुफ्त इलाज
एसआईआर के बाद बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार विस्तृत जानकारी के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाएगी, जिससे बुजुर्ग सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। यह कदम बुजुर्गों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SI) के ब्योरा डाटा से 70 वर्ष की आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अपनी आधार कार्ड के नंबर से लाभार्थी बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे, अभी 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए खुद अपना ब्योरा दर्ज करवाना पड़ रहा है।
पिछले वर्ष 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही अपने मोबाइल पर आयुष्मान भारत योजना का एप डाउनलोड कर आयुष्मान लाभार्थी की सूची में खुद को शामिल करने का विकल्प दिया गया है।
आयुष्मान योजना के प्रभारी डा. नंदन सिंह ने बताया कि शिविर लगाकर भी बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं अभी तक 37895 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं।
सीएमओ डा. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अभी भी 70 वर्ष से अधिक आयु के तमाम बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। एसआइआर से जुटाए जा रहे ब्योरा से आधार कार्ड में जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
अपने आधार कार्ड से बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड आनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे, उन्हें अपना ब्योरा दर्ज नहीं कराना होगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को 23 सरकारी और 68 निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
आगरा में आयुष्मान योजना का हाल
- 205152- आयुष्मान योजना के लाभार्थी परिवार
- 894975 - लोगों के बनाए जा चुके हैं आयुष्मान कार्ड
- 37895 - 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड
- 23 -एसएन, जिला अस्पताल, सीएचसी सहित सरकारी अस्पताल में निश्शुल्क इलाज
- 68 -निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से अनुबंधित
इनके बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड
- 2011 की आर्थिक जनगणना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, इन सभी का ब्योरा आनलाइन दर्ज है।
- छह से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है। राशन कार्ड 2019 से पहले बना होना चाहिए।
आनलाइन ब्योरा दर्ज कर खुद बना सकेंगे कार्ड
https://beneficiary.nha.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लाग इन करें। इसके बाद क्रमवार जानकारी दर्ज करें,आयुष्मान के लाभार्थी हैं तो ब्योरा दर्ज करने पर आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।