    वीकेंड पर पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़, आगरा की सड़कों पर लगा भीषण जाम; 1.5 घंटे में तय हुआ 15 मिनट का सफर

    By ALI ABBASEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    आगरा में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण एमजी रोड और फतेहाबाद मार्ग पर भीषण जाम लग गया। 15 मिनट का सफर डेढ़ से दो घंटे में तय हुआ। क्रिसमस और ...और पढ़ें

    सिकंदरा आरओबी पर वाहनों की कतारें। अमित शिवहरे।

    अली अब्बास, आगरा। शनिवार को वीकेंड पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़ के चलते एमजी रोड और फतेहाबाद मार्ग पर जाम के हालात पैदा हो गए। कलक्ट्रेट से लेकर फूल सैयद चौराहे और बसई चौकी कट तक वाहनाें की लंबी लाइन लगने से 15 मिनट की दूरी तय करने में लग रहे डेढ़ घंटे से दो घंटे लग गए।बसई मोड़ से शिल्पग्राम तक वाहनों काे पहुंचने में सबसे अधिक परेशानी हुई।

    यातायात पुलिस ने शहर में टूरिस्ट बसों और भारी वाहनो का मार्ग परिवर्तन लागू किया हुआ है। दिल्ली से आने वाली टूरिस्ट बसें उत्तरी बाइपास से इनर रिंग रोड होते हुए होटल रमाडा से ताजमहल के पूर्वी गेट पर आने की व्यवस्था है। सिकंदरा आरओबी पर भी भारी भीड़ के चलते जाम लग गया।

    डेढ़ घंटे में तय हुई एमजी रोड से फतेहाबाद मार्ग होकर शिल्पग्राम पहुंचने की दूरी

    वर्ष 2025 का अंतिम शनिवार और रविवार होने के साथ ही नववर्ष मनाने वाले को हजारों पर्यटकों के आगरा आने का अनुमान है। क्रिसमस की छुट्टी पर पहले से ही बड़ी संख्या में पर्यटक शहर में हैं। वहीं,अजमेर से आने वाले जायरीनों की दर्जनों बसेें भी शाहगंज में हैं।

    हजारों पर्यटक और जायरीन पहुंचे ताजमहल देखने

    हालांकि शहर में टूरिस्ट बसों और भारी वाहनों के प्रवेश पर 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। जायरीनों के शाहगंज और फतेहपुर सीकरी में उनके ठहरने के लिए दो स्थानों पर व्यवस्था है। पर्यटकों और जायरीनों की भीड़ और उनके वाहनाें से जाम लगने की चुनौती से यातायात पुलिस जूझती रही। शहर में दोपहर तक 40 हजार से अधिक वाहनों के आने का अनुमान है। आगरा में सिकंदरा आरओबी पर भी वाहनों की लंबी कतारें रहीं।