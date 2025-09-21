अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए अब तक 45 आदेश हो चुके जारी
जासं, आगरा: गढ़ी भदौरिया स्थित संरक्षित स्मारक ढाकरी का महल के प्रतिनिषिद्ध व विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए अब तक 45 आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि अब तक जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। एएसआइ क्षेत्र में निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए जारी किए गए आदेश।
एएसआइ एक्ट के उपनियम 38(1) में जारी ध्वस्तीकरण के आदेश
नाम, जगह, तिथि, क्षेत्र
छोटेलाल, आनंद नगर, 14 अगस्त 2013, प्रतिनिषिद्ध
ममता देवी, आनंद नगर, 17 अक्टूबर 2013, विनियमित
माया देवी, आनंद नगर, 17 अक्टूबर 2013, विनियमित
गफूर खान, सुलहकुल नगर, 17 अक्टूबर 2013, विनियमित
रतन लाल, शांति नगर, 17 अक्टूबर 2013, विनियमित
ओमवती, आनंद नगर, दो दिसंबर 2013, विनियमित
अतुर देवी, शांति नगर, 31 दिसंबर 2013, विनियमित
चित्रा, सुलहकुल नगर, 22 जनवरी 2014, विनियमित
सरोज देवी, शांति नगर, 22 जनवरी 2014, विनियमित
ओमप्रकाश, शांति नगर, छह फरवरी 2014, विनियमित
आइपी सिंह, आंबेडकर नगर, 29 जुलाई 2016, विनियमित
देवेंद्र कुमार, आंबेडकर नगर, 29 जुलाई 2016, विनियमित
इंद्रपाल, किशोरपुरा की पुलिया के पास, 29 जुलाई 2016, विनियमित
सोनू, आनंद नगर, दो अगस्त 2016, प्रतिनिषिद्ध
गजेंद्र सिंह, कृष्णापुरी कालोनी, दो अगस्त 2016, प्रतिनिषिद्ध
अशोक कुमार, कृष्णापुरी कालोनी, दो अगस्त 2016, विनियमित
शंकरलाल, कृष्णापुरी कालोनी, 29 जनवरी 2017, विनियमित
शाहरुख, रघुवीर पुरम, आठ फरवरी 2017, प्रतिनिषिद्ध
राजेंद्र प्रसाद, ढाकरी का महल, सात फरवरी 2017, विनियमित
लोकेंद्र शर्मा, रघुवीर पुरम, सात फरवरी 2017, प्रतिनिषिद्ध
विपतिराम तिवारी, सरस्वती नगर, 21 फरवरी 2017, विनियमित
रामबाबू शर्मा, आनंद नगर, 12 दिसंबर 2017, विनियमित
जगदीश प्रसाद, आनंद नगर, 12 दिसंबर 2017, विनियमित
बच्चू, ढाकरी का महल, 12 दिसंबर 2017, प्रतिनिषिद्ध
जसबंत सिंह, नई आबादी आनंद नगर, 12 दिसंबर 2017, विनियमित
दिव्यांशु शर्मा, रघुवीरपुरम, 12 दिसंबर 2017, प्रतिनिषिद्ध
दीपक, नई आबादी, 19 दिसंबर 2017, प्रतिनिषिद्ध
इमरान खान, पूरनपुरी, 19 दिसंबर 2017, विनियमित
ललित अग्रवाल, रघुवीर पुरम, 19 दिसंबर 2017, प्रतिनिषिद्ध
प्रेम, आनंद नगर, 15 दिसंबर 2017, विनियमित
सुशील कुमार, कृष्णापुरी, एक अक्टूबर 2018, विनियमित
संजीव कुमार वर्मा, सरस्वती नगर, 13 जुलाई 2020, विनियमित
एएसआइ एक्ट के उपनियम 38(2) में जारी ध्वस्तीकरण के आदेश
नाम, जगह, तिथि, क्षेत्र
छोटे लाल, आनंद नगर, 24 अप्रैल 2014, प्रतिनिषिद्ध
ममता देवी, आनंद नगर, 10 अक्टूबर 2014, विनियमित
अतुर देवी, शांति नगर, 19 नवंबर 2014, विनियमित
गफूर खान, सुलहकुल नगर, 13 जनवरी 2015, विनियमित
चित्रा, सुलहकुल नगर, 13 जनवरी 2015, विनियमित
रतन लाल, शांति नगर, 13 जनवरी 2015, विनियमित
सरोज देवी, शांति नगर, 13 जनवरी 2015, विनियमित
छोटे लाल, आनंद नगर, छह फरवरी 2015, प्रतिनिषिद्ध
माया देवी, आनंद नगर, 17 दिसबंर 2015, विनियमित
ओमवती, आनंद नगर, 17 दिसंबर 2015, विनियमित
शंकरलाल, कृष्णापुरी, तीन अप्रैल 2018, विनियमित
लोकेंद्र शर्मा, रघुवीर पुरम, तीन अप्रैल 2018, प्रतिनिषिद्ध
राजेंद्र प्रसाद, ढाकरी का महल, तीन अप्रैल 2018, विनियमित
