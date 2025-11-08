Language
    Dengue Cases in Agra: तापमान कम होते ही बढ़ गई मच्छरों की फौज, बरतें सावधानी

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    आगरा में तापमान गिरने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले दो हफ्तों में डेंगू के 14 और मलेरिया के 5 नए मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों ने लोगों को मच्छरों से बचाव करने, दूषित खाद्य पदार्थों से बचने और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सुबह और रात के तापमान में आई गिरावट से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द की समस्या के साथ आ रहे मरीजों में डेंगू की पुंष्टि हो रही है। इसके साथ ही मलेरिया के भी नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले दो सप्ताह में डेंगू के 14 और मलेरिया के पांच नए मरीज मिले हैं।

    जिला मलेरिया अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि तापमान में गिरावट आने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इसके साथ ही वायरल संक्रमण भी फैल रहा है। तेज बुखार आने के साथ ही शरीर में दर्द से पीड़ित मरीजों की तबीयत में सुधार ना होने पर डेंगू और मलेरिया की जांच कराई जा रही है।

    पिछले दो सप्ताह में डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं और पांच मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। सभी मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। अभी तक डेंगू के 98 और मलेरिया के 24 मरीज मिल चुके हैं।

    ये हैं लक्षण

    • वायरल संक्रमण: गले में खराश, सर्दी- जुकाम और बुखार
    • मलेरिया: एक दिन छोड़कर बुखार आना, बच्चों में ठंड लगकर तेज बुखार आना, हीमोग्लोबिन कम होना
    • डेंगू: तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, आंखों के आस पास दर्द होना
    • टाइफाइड: पहले हल्का बुखार, चार से पांच दिन बात तेज बुखार, पेट दर्द, शरीर पर चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द

     

    घबराएं नहीं, ये करें

    • मच्छरों से बचाव करें
    • घर के अंदर कूलर, फ्रिज की ट्रे, गमले में पानी ना भरा रहने दें
    • दूषित खाद्य पदार्थ और पानी का सेवन ना करें
    • तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें
    • सरकारी अस्पतालों में निश्शुल्क जांच और इलाज की व्यवस्था की गई है

     

